Trofejna Hrvatica slavi 30 godina velike karijere: 'Divim se jednoj osobi, ona prkosi svim zakonima sporta'

Godina za posebna slavlja. Tako je 2024. nazvala naša najiskusnija gimnastičarka Tijana Korent koja ove godine slavi čak 30 godina gimnastičke karijere. U travnju će proslaviti 35. rođendan, a ovoga tjedna u Osijeku nastupit će na 15. DOBRO World Cupu.

Krenula sam prvo na ples

– Zvuči stvarno nevjerojatno. Zadržati se 30 godina u gimnastici, posebice u ženskoj gimnastici, nešto je na što sam posebno ponosna. Iskreno, da mi je netko rekao da ću se s 35 i dalje natjecati i biti konkurentna, vjerojatno bih se samo slatko nasmijala.

Čakovčanki gimnastika nije bila prva opcija.

– Mama me s četiri odvela u plesnu školu, ali nisam se tamo pronašla. Onda je rekla da ima drugu opciju za mene, odvela me u gimnastičku dvoranu i, evo, još se ne dam van.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nije Tijana imala jednostavan put. Zbog loših uvjeta za treniranje sa sedam godina prvi put je otišla na pripreme u Moskvu, s osam godina u Bratislavu...

– Koliko je bilo teško, bilo je i lijepo. Imali smo dobru atmosferu u klubu, s prijateljima s kojima sam trenirala. Svi smo bili u istom košu pa smo bili i velika podrška jedni drugima.

Olakšanje je došlo tek 2008. kada je njezin otac Stevo Tkalčec u Nedelišću izgradio gimnastički centar Aton.

– Bilo je to i mentalno olakšanje jer sam konačno bila doma. Radila sam ono što volim, i to doma. Mogla sam se onda posvetiti i drugim stvarima, nisam se toliko trošila na putovanja i dobila sam novi motiv za treniranje. Izgradnja tog centra definitivno je doprinijela da ostanem u gimnastici. Ja i danas, kao i prije 30 godina, imam veliku ljubav prema ovom sportu, volim biti u dvorani, volim trenirati, a i ovaj sport vam donese sjajne ljude u život, prijatelje. Uz to na putovanjima vidite nove stvari, nove kulture i time si dodatno obogatite život. Meni je gimnastika stvarno obogatila život na najljepše načine.

Tijana je na početku sezone, na Svjetskom kupu u Cottbusu, imala problema s leđima. Kakvo joj je trenutačno zdravstveno stanje?

– Ide nabolje, ali bolovi su ipak usporili treninge u jednom trenutku, a i utjecali su i na psihološki dio pripreme. Bliži se natjecanje u tvojoj zemlji i ne želiš razočarati, a nisi najzdraviji. Ponosna sam što ću ove godine u Osijeku ipak izvoditi jače skokove nego prošle godine, a s njima znam da vrijedim za finale. Za početak idemo po finale.

Volontiram u skloništu za mace

U 45 finala Svjetskog kupa, po čemu je hrvatska rekorderka, osvojila je deset medalja.

– Često me ljudi znaju zezati pa pitaju hoću li trajati kao Oksana Čusovitina. Oksana ima 48 i doista prkosi svim zakonima gimnastike i vrhunskog sporta. Divim se Oksani, iako je i nju polako dostiglo vrijeme, i dalje je dobra. Ne, ja se ne mogu zamisliti da se natječem s 48 kao ona.

Tijana je završila menadžment turizma i sporta, radi u SGC-u Aton, a već 11 godina volontira u skloništu za napuštene mace u Čakovcu.

– Ljubav prema životinjama naslijedila sam od mame. Znam da smo kad sam bila mala imali njezinu mačku u kući. Uvijek sam voljela mace, a kad sam odrasla, kad sam imala i više vremena, shvatila sam da im želim pomagati.