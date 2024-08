Hrvatska senzacija i svjetska prvakinja: Svakog dana ustajala bih u zoru i išla spavati poslije ponoći

Mlada varaždinska atletičarka Jana Koščak nova je svjetska juniorska prvakinja u sedmoboju. Naslov je osvojila u Limi. Prema ovogodišnjim rezultatima bila je prvi favorit, ali do zlata je došla na prilično težak način. Naime, vodila je nakon svake discipline, ali opasno joj je za vratom "puhala" Švicarka Lucia Aklin. Na kraju je Jana osvojila 5807, a švicarska višebojka 5755 bodova, dok je treća bila Čehinja Adela Tkačova s 5601 bodom.

Sad imam jednu brigu manje

– Iskreno, Švicarka me je potpuno iznenadila i nisam očekivala da uopće može doći do medalje. No ona se nekako najbolje snašala u ovim vremenskim uvjetima. Mislim da je u pet od sedam disciplina nadmašila svoje osobne rekorde. Najviše me iznenadila u bacanju koplja, gdje je bacila pet metara duže od svog rekorda. Drugog dana sedmoboja solidno sam odradila dalj, povećala prednost koju sam onda izgubila nakon šeste discipline, bacanja koplja. Uoči utrke na 800 metara, zadnje discipline sedmoboja, imala sam samo 40 bodova više. Iskreno, uhvatio me malo strah, ali složila sam taktiku – moram trčati odmah iza nje i napasti je u završnici utrke. Tako je i bilo, finiširala sam, osvojila četvrto mjesto u skupini, dok je Švicarka bila šesta. Imala sam tri sekunde fore, za svaki slučaj. Naime, Aklin me nije smjela pobijediti za više od tri sekunde na 800 metara – rekla je Jana dodavši:

– Drago mi je da sam se borila kao lavica u disciplinama u kojima nisam dobra, poput kugle i bacanja koplja i u utrci na 800 metara. Možda se ne bih izvlačila na slabijim disciplinama da na svojim dobrima nisam kiksala.

Zlatna medalja je šlag na kraju jedne turbulentne sezone?

– Istina, imala sam dosta problema i ovo Svjetsko juniorsko prvenstvo zapravo je jedini cilj koji sam ispunila. Imala sam svoj cilj na Europskom seniorskom prvenstvu u Rimu, ali nisam ga ostvarila. Očekivala sam da ću ići na Olimpijske igre u Pariz, ni to nisam uspjela. Imala sam dosta problema s bolešću, prvo na pripremama na Tenerifeu, gdje sam čak završila na nekoliko dana u bolnici, a onda sam se razboljela i na pripremama u Čileu, neposredno prije dolaska u Peru. Bila sam na antibioticima nekoliko dana. Vjerojatno je i to malo utjecalo na rezultate. Drago mi je da je sve dobro završilo. Medalja je u džepu, i to zlatna – rekla je Jana.

Teško je bilo uskladiti školu i treninge?

– Da, bilo je dosta stresno. Svakog dana ustajala bih u šest ujutro i išla spavati u jedan iza ponoći. Živjela sam brzim ritmom. Dobro, sad imam jednu brigu manje – položila sam autoškolu. Ali ostalo je još 500 drugih stvari koje nosi život.

Roko Farkaš, vaš klupski kolega, iznenadio vas je po dolasku u hotel?

– O tome smo nešto pričali... I da, iznenadio me kutijom šarenih krafni. Uh, volim jesti sve što je slatko, pogotovo krafne. Još je u unutrašnjost kutije napisao – Jana, kraljice. Baš me raznježio – naglasila je Jana.

Za nju još nije kraj sezone...

– Nastupit ću na Hanžeku u skoku u dalj. To je miting u mojoj rodnoj zemlji i to nikako nisam mogla propustiti. Bit ću jako umorna, što od nastupa u sedmoboju što od puta, ali pronaći ću snagu – zaključila je Jana.

Sljedeća sezona?

– Mislim da će fokus biti na Europskom juniorskom prvenstvu, ali i na Svjetskom seniorskom prvenstvu u Tokiju, Kako mi je sljedeće godine zadnja juniorska, htjela bih se oprostiti, naravno, medaljom, ali i svjetskim juniorskim rekordom u petoboju. Mislim da mi nedostaje nekakvih stotinjak bodova. Sljedeće godine bit ću i maturantica pa će biti posla i oko toga, pa upis na fakultet. Još se nisam odlučila što ću upisati. U tri zadnje godine mišljenja se stalno mijenjaju. Razmišljam o matematici, KIF-u, zemljopisu, farmaciji... Što se tiče škole, bit će opet teško uskladiti sve te obveze. Ne volim da mi profesori u srednjoj školi popuštaju samo zato što sam vrhunska sportašica. Imam sjajnu razrednicu koja mi puno izlazi u susret, ali škola se mora odraditi.

Jana je osvojila osmu zlatnu medalju za hrvatsku atletiku na svjetskim juniorskim prvenstvima. Pridružila se tako zlatnima – Ivani Brkljačić (dvaput svjetska juniorska prvakinja u bacanju kladiva), Blanki Vlašić (dvaput svjetska juniorska prvakinja u visu), Danijeli Grgić (zlatna na 400 metara), Martinu Markoviću (zlatnom u bacanju diska) i Edisu Elkaseviću (zlatnom u bacanju kugle).

Medalja nakon deset godina

– Osvojila sam medalju za Hrvatsku na svjetskim juniorskim prvenstvima nakon deset godina i ponosna sam na to. Ali, vjerujem da će do kraja ovog natjecanja u Limi biti još pokoja medalja za Hrvatsku – dodala je Jana.

Hrvatska je trenutačno, nakon prva dva natjecanja, na visokom petom mjestu na tablici osvajača medalja. Ukupno smo 25. zemlja na tablici medalja u povijesti svjetskih juniorskih prvenstava. S osam zlatnih prestigli smo za sada Meksiko i Japan, a dostigli Bjelorusiju te Trinidad i Tobago. Dakle, Hrvatska ukupno na svjetskim juniorskim prvenstvima ima 14 osvojenih medalja. Po broju zlatnih medalja za sada smo uspješniji na europskim juniorskim prvenstvima. Imamo ih devet.

– Za mene bi osobno još veći uspjeh bio kada bi barem troje ili četvrto s ovog juniorskog SP-a izborilo nastup na Igrama u Los Angelesu 2028. godine – rekao je izbornik Mladen Katalinić, uz opasku – znate li što je Martin Luther King na današnji dan rekao prije 50 godina? Rekao je: "I have a dream." Tako ja sanjam da u Los Angelesu pokušamo nadmašiti tri atletske medalje iz Rija 2016. godine – zaključio je Katalinić.