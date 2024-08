Hrvate oduševio Čile: 'Čak je i klima dobra, s obzirom da je sada u Južnoj Americi zima'

Hrvatska atletska reprezentacija kompletirala se u Limi gdje uskoro počinje svjetsko juniorsko prvenstvo. Naime, iz Čilea su došli Jana Koščak i Roko Farkaš te njihov trener Patrik Koščak.

Sjajni uvjeti u Čileu

– U Čileu smo trenirali sedam dana kako bi se Jana i Roko što brže i bolje aklimatizirali i privikli na vremensku razliku. Bila je opcija da idemo na pripreme u Miami, no ovo s Čileom ispalo je puno bolje. Trenirali smo na stadionu koji prima 10.000 gledatelja i na kojemu se održavaju samo atletska natjecanja. Od hotela smo bili udaljeni dvije stanice metroom tako da nismo puno gubili vrijeme na prijevoz – priča Patrik Koščak.

Uvjeti su bili dobri?

– Odlični. Kompletan stadion opremljen je opremom Mondo i sve je novo. Uz pomoćni stadion još postoji jedan veći, glavni, tu je i dvorana, teretana, fitness, restoran. Na jednom mjestu postoji sve što jedan vrhunski sportaš treba. Čak je i klima bila dobra s obzirom na to da je u Južnoj Americi sada zima. U Limi nas je dočekalo još nešto malo hladnije vrijeme, ali ništa strašno.

Znači, imate novu destinaciju za pripreme?

– Mislim da ne. Čile je ipak predaleko da bi tamo išli na zimske ili ljetne pripreme – dodao je Patrik Koščak.

Roko Farkaš će u Limi nastupiti samo u dalju?

– Imao je manjih problema s ramenom pa smo tako odlučili. Prvotni je plan bio da nastupi u desetoboju, ali zbog te ozljede nije uspio ostvariti normu. Imao je normu za 100 i 200 metara te za dalj. Moja je procjena da trenutačno može najviše napraviti u dalju. Da, neće biti iznenađenje ako ovdje prvi put u karijeri preskoči osam metara. Na treningu mu je to uspjelo nekoliko puta. Ima 15. prijavljeni rezultat, ali vjerujem da se može plasirati u finale, među 12 najboljih. Zanimljivo je da je tu Talijan Furlani koji ove sezone ima skok preko 8,38 metara. Ne samo da je europski juniorski prvak već je ove godine briljirao na seniorskoj sceni. Osvojio je broncu na Olimpijskim igrama u Parizu, bio je srebrni na svjetskom dvoranskom prvenstvu u Glasgowu te srebrni na europskom prvenstvu u Rimu. Uz njega jedini koji ovdje ima skok preko osam metara je Čeh Petr Meindlschmid – naglasio je Koščak.

Velika borba s Mađaricom

Jana Koščak ima prijavljen najbolji rezultat u sedmoboju...

– Po tome bismo trebali osvojiti zlatnu medalju, ali to ništa ne znači. Imala je Jana manjih zdravstvenih problema u Čileu, ali sada je to iza nje i spremna je za dvodnevni nastup u sedmoboju. U Čileu smo najviše trenirali bacanje kugle i koplja, to su dvije discipline koje su joj najslabije. Što se tiče konkurencije, bit će velika borba između Jane i Mađarice Sarolte Kriszt. Njih se dvije dobro poznaju, čak su i prijateljice. Nadmetale su se već puno puta i zasad je Jana uspješnija. Mađarica je jako dobra u trkačkim disciplinama, Jana u tehničkim. Janin je najbolji rezultat ove sezone 5977 bodova, dok je Mađarica ostvarila rezultat samo 21 bod manji. U borbu za medalje trebala bi se umiješati i Čehinja Adela Tkačova – zaključio je Patrik Koščak.