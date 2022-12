Hrvatska je postala inspiracija malih širom svijeta. Domoljublje, hrabrost i tim ne mogu se kupiti novcem

Nogomet više nije igra u kojoj uvijek pobjeđuju Nijemci. Sada je to igra "u kojoj se Hrvati nikad ne predaju". Svaki razuman trener reprezentacije koja igra protiv Hrvatske u svom motivacijskom govoru neizostavno će morati svojim igračima reći "Hrvate nikad ne podcjenjujte!". Svaki izbornik "male" reprezentacije isticat će primjer Hrvatske "ako oni mogu, onda možemo i mi". Tako mala zemlja ponovnim ulaskom u polufinale najvećeg sportskog turnira na svijetu u kojem je prema Fifi sudjelovalo 211 zemalja, postala je nogometna velesila. Zbog Hrvata nogomet će opet biti ono što nogomet treba biti.

Unatoč tome, što god bilo i u preostale dvije utakmice nogomet je samo sportska igra, i ta je osobina, s obzirom na neke senzacionalne rezultate, kao nikad prije isplivala na turniru najuspješnijih svjetskih nogometnih nacija u Katru, a hrvatski igrači su svojim uspjehom i ponašanjem najzaslužniji za njezinu iskonsku afirmaciju.

Nogomet je u svojoj suštini igra siromašnih, jer se može igrati i bos, na bilo kojem terenu, pa i s krpenjačom, u suštini tako jednostavan, i stoga tako rasprostranjen. Zato je tako popularan u Brazilu ili Argentini, zbog toga se sve više i sve uspješnije igra i u Aziji, zbog toga je, a osobito nakon proširenja sudionika na završnom turniru i uspjeha afričkih zemalja na svjetskim prvenstvima od 90-ih, toliko igrača afričkog podrijetla u najvećim europskim klubovima i reprezentacijama.

Zbog toga je i ovaj treći uspjeh Hrvatske, tako velik i nemjerljiv s vremenima kad je svjetsko prvenstveno bilo svedeno na Europu i Južnu Ameriku.

Ali, zbog te jednostavnosti i sve veće raširenosti, oko nogometa se i vrte tako veliki novci te je proteklih desetljeća pretvoren u ogroman, jedan od najvećih zabavnih biznisa. Katar je postao vrhunac financijskih zakonitosti koje su ovladale tim sportom. I, kakvog li paradoksa, upravo u Katru afirmirane su one vrijednosti koje taj sport čine tako posebnim, velikim i utjecajnim. Pokazalo se da ipak nije sve u novcu. Zajedništvo, timski duh, domoljublje, sportski inat, upornost, ne modu se kupiti s novcem.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 09.12.2022., stadion Education City, Al Rayyan, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, cetvrtfinale, Hrvatska - Brazil. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Stasali u skromnim uvjetima, skromni ostali i u izobilju

Uvjeti za razvoj nogometnih talenata u Hrvatskoj unatoč reprezentativnim i klupskim uspjesima Dinama, i dalje su generalno vrlo skromni u usporedbi s nacijama koje ne oskudijevaju s terenima, stadionima i nužnom logistikom. Svi naši igrači, uključujući i danas najplaćenije u vrhunskim europskim klubovima, a najbolji je primjer kapetana Luke Modrića, prošli su taj put razvoja od početnih skromnih uvjeta.

I iako danas žive u obilju, novci ih nisu iskvarili. I dalje su ostali mali pod zvijezdama, svjesni da je to samo igra i to su na najbolji način pokazali i Luka Modrić ili Ivan Perišić kad su tješili Brazilce s kojima su netom prije vodili boj. Pokazali su da je nogomet sport u kojem se poštuje protivnika. Pokazali su to i protiv Japana. Pokazala je to i jedna od najljepših scena, Perišićeva sina kako tješi Neymara.

A u Zlatku Daliću, ocu nogometne obitelji, još u Rusiji pokazalo se kakvog lidera ima naša reprezentacija, koji je i u širem društvenom kontekstu afirmirao neizostavne kvalitete koje se trebaju vezati uz vodstvo kao što su odlučnost, stručnost, ali i skromnost, poniznost, poštenje, iskrenost i stabilnost. I zbog toga je Hrvatska postala inspiracija i nada malih širom svijeta.

