Hrvatska ide u društvo Gibraltara, Andore, Lihtenštajna... Izbornik ne misli dati ostavku

Nogometašice Hrvatske upisale su i četvrti poraz u skupini IV, Lige Nacija B. U samo nekoliko dana Albanija nas je dvaput pobijedila, prvo na svom travnjaku (0:4), a onda i na stadionu Rudeša (1:2). Ovim porazom Hrvatska se oprašta iz skupine B i seli u C skupinu gdje će igrati s Gibraltarom, Andorom, Lihtenštajnom, Litvom, Estonijom, Sjevernom Makedonijom...Početak je nagovijestio bolje dane, Ivana Slipčević postigla je u 11. minuti pogodak za 1:0, no već do poluvremena gošće su izjednačile (Berisha), a autogolom Balog je donijela slavlje Albaniji. Mogli smo možda do boda da lopta Maje Joščak iz slobodnog udarca nije završila na gredi. Nakon četiri utakmice Hrvatska je ostala bez ijednog boda, a vjerojatno se to neće promijeniti ni do kraja igranja u skupini jer gostujemo prvo kod jake Češke, a onda nam u goste dolazi ništa slabija Ukrajina. I baš na dan kada ćemo igrati s Ukrajinom proći će godinu dana od naše zadnje pobjede.

Nenad Gračan, izbornik Hrvatske, ne misli dati ostavku, dapače, on je najavio bolje dane hrvatskog ženskog nogometa.

- Nemamo mi tu puno promjena u rosteru, 30, 35 igračica koje vrtimo. Dolaze mlade igračice iz U-19 i to je što na neki način i želimo, a možda i odlaskom u grupu C bude jednostavnije i lakše njima s obzirom na kvalitetu tih reprezentacija da steknu još bolje samopouzdanje, da bude malo i jednostavnije u samoj igri što se toga tiče. Kroz sve te utakmice i da se dignemo i pokušamo opet vratiti u B grupu, to je realno. Rumunjska, Slovenija, Slovačka, sve su to reprezentacije od kojih smo mi gubili i koje su došle u C ligu i vratile se, kao i Albanija – rekao je Gračan.

O igri protiv Albanije rekao je i ovo:

- Bez obzira na poraze koje smo sad imali, mislim da ne treba tražiti preveliki alibi. Mislim da su cure htjele i željele i bile su motivirane, ali nije išlo. Treba čestitati Albaniji, to je ekipa koja ima dobre igračice. Puno su iskusniji od nas, vidjeli ste to i sami. A onda kad se dese ovakvi golovi kao što su se nama desili, onda je vrlo teško očekivati jedan pozitivan rezultat.