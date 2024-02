Hrvatska danas kreće na SP-u, moguće četvrtfinale sa Srbijom ili Crnom Gorom

Svoj 15. nastup na svjetskim prvenstvima hrvatski vaterpolisti započet će danas u Dohi (u 11.30) utakmicom s "morskim psima", to jest Australcima. Reprezentacija je to koju su izabranici Ivice Tucka, prije šest mjeseci, u utakmici za 9. mjesto na prethodnom SP-u pobijedili s visokih 17:10. No, unatoč činjenici da je kvaliteta na našoj strani, uoči utakmice s "Aussie Sharksima", počevši s izbornikom Tuckom, svi pušu na hladno.

– Kao i na svakom velikom natjecanju, prva je utakmica u psihološkom smislu zahtjevnija od ostalih. A s obzirom na to da igramo protiv reprezentacije koja ne igra tipičan vaterpolo, Australija zahtijeva našu posebnu pripremu. Vjerujem da smo kroz sparinge s Grčkom i Italijom napravili sve što smo trebali baš kao i putem videoanalize – kazuje Tucak i naglašava:

Australci jako dobro plivaju

– Pobjedom bismo si osigurali lakši put za naš glavni cilj ovdje, a to je plasman na Olimpijske igre.

A za takvo što trebat će se probiti do četvrtfinala, do kojeg bi bilo najlakše kada bismo iz naše skupine, u kojoj su još europski prvak Španjolska i Južna Afrika, izišli kao prvi. Tada ne bismo morali igrati osminu finala, koja nas čeka budemo li drugi ili treći u skupini.

– Australija je momčad koja puno pliva, čiji se igrači jako dobro kreću, često uplivavaju na drugog centra, pa će jako važna biti naša pojedinačna odgovornost u obrani. Ako im to zatvorimo, ako nametnemo svoj ritam i budemo li strpljivi u napadu protiv njihove plitke zone, onda možemo dobiti tu utakmicu – kazuje Ante Vukičević, koji se slaže i s kolegom Lukom Lončarom kad ovaj kaže:

– Čeka nas tjelesno teška i zahtjevna utakmica jer su Australci uvijek dobro fizički pripremljeni. I zato moramo biti usredotočeni maksimalno, budemo li na našoj standardnoj razini možemo očekivati pobjedu.

Izbornik Tucak vjeruje da od ove selekcije, bez obzira na to što u sastavu nisu pričuvni vratar Popadić i napadač Bukić, možemo očekivati i više od same olimpijske vize, no on za sada ne želi trčati pred rudo. Minimalni je cilj pobijediti Australiju, biti drugi u skupini i potom u osmini finala nadjačati Brazil ili Kinu i tako osigurati nastup u Parizu. A kada se s vrata skine taj teren, onda se može očekivati i poletnija momčad za nastavak natjecanja.

Ako bi sve išlo po planu, hrvatski suparnik u četvrtfinalu mogla bi biti Srbija, bude li reprezentacija istočnih susjeda u svojoj skupini ispred Crne Gore, SAD-a i Japana. Ako bi pak naši pobijedili i rasterećene europske prvake Španjolce (koji su olimpijsku vizu osigurali u Zagrebu), onda bismo išli izravno u četvrtfinale, gdje bi nam prepreka mogla biti Crna Gora.

No, to su sve projekcije na temelju rejtinga koje vrijede sve dok voda ne proključa i dok se ne krenu događati manja ili veća iznenađenja, a njih uvijek ima.

Ni Srbi ni Talijani nemaju vizu

Inače, na toliko željenom olimpijskom turniru, kao i u svim ekipnim sportovima, ima mjesta za 12 momčadi, od kojih je osam već poznato, a to su: Francuska (domaćin), Mađarska i Grčka (finalisti prošlog SP-a), Španjolska (prvak Europe 2024.), SAD (prvak Panameričkih igara), Japan (prvak Azije), Južna Afrika i Autralija (predstavnik Oceanije). Od etabiliranih vaterpolskih zemalja olimpijsku vizu još nemaju Hrvatska, Italija, Srbija i Crna Gora i za očekivati je da će se sve te četiri reprezentacije za to u Dohi i izboriti.