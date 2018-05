Hrvatska će SAD ugostiti u spektakularnom ambijentu kakav se rijetko viđa?

Izbornik Željko Krajan i igrači rekli su svoje: žele igrati na zemlji i, po mogućnosti, na otvorenome. Odnosi se to na polufinalni dvoboj Davisova kupa između Hrvatske i SAD-a koji će se od 14. do 16. rujna odigrati u Hrvatskoj. No, pitanje je: gdje?

Arena u Puli više nije aktualna

Francuzi, domaćini drugog polufinalnog dvoboja (u goste im stiže Španjolska), već su odavno odlučili da će se igrati na nogometnom stadionu Pierrea Mauroya u Lilleu. Ondje su lani, u studenome, osvojili Davisov pokal pobjedivši u finalu Belgiju s 3:2.

Mi smo, međutim, tražili produljenje roka za izjašnjavanje. Isprva do 20. svibnja, a kad se vidjelo da to neće biti dovoljno, zatražen je od ITF-a, i dobiven, novi rok - do 30. svibnja.

Da se igra na zemlji nije problem. Igralo se na toj podlozi i u Osijeku i Varaždinu. Problem je u onome drugom dijelu zahtjeva igrača “da se igra na otvorenome”. To organizaciju ovog susreta čini složenijom i skupljom, jer osim samog igrališta treba izgraditi tribine i svu neophodnu prateću infrastrukturu. E, to nije tako lako organizirati, posebno u ovom trenutku kad u Hrvatskom teniskom savezu zapravo vlada dvovlašće.

Spominjala se mogućnost da se igra u pulskoj Areni, ali se od toga izgleda odustalo. Sad je najozbiljniji kandidat za utakmicu na otvorenome Split. I to s dvije mogućnosti: da se igra na nogometnom stadionu u Poljudu, gdje bi se (slično kao i u Lilleu) s dvije strane koristile postojeće tribine, a s druge dvije bi se podigle montažne. U sličnom je ambijentu, sjećamo se, održano i Europsko prvenstvo u vaterpolu i plivanju u Beču 1995. godine na čuvenom Prateru. Druga je mogućnost da se na Žnjanu, u prekrasnom ambijentu, montiraju posve nove tribine. U tom smislu, Umag sa svojom prekrasnom “školjkom” otpao je zbog malog kapaciteta gledališta (4500), a minimum je 6000.

Ako sve to propadne, a vrijeme neumitno curi, moglo bi se igrati u dvorani, u nekoj od postojećih Arena, a tu je Zadar u prednosti (pred Splitom i Zagrebom) zbog odličnih iskustava iz polufinalnog dvoboja s Francuzima 2016.

No, u HTS-u i dalje žele udovoljiti igračima i igrati na otvorenome. Svjesni svojih skučenih financijskih i organizacijskih kapaciteta (dodatno umanjenih raspolućenošću Saveza), odlučili su se obratiti za pomoć Vladi Republike Hrvatske (iako ni tamo zbog najnovijih afera oko Agrokora nije puno bolje stanje) s molbom za sufinanciranjem, što je navodno dočekano pozitivno te se čeka konačna potvrda.

Snažna promidžba Hrvatske

“Susret s Amerikancima”, ističu u HTS-u, “ima veliki sportski značaj i prilika je da se u slučaju pobjede Hrvatska drugi put u posljednje tri godine nađu u finalu Davisova kupa i osvoji drugi put u povijesti toliko željenu ‘salataru’. Kako se ovo ljeto očekuje ITF-ova odluka o promjeni formata u tom natjecanju, moguće je da ovo bude i posljednji meč koji će hrvatska vrsta odigrati pred domaćom publikom, barem tako dugo dok igramo u Svjetskoj skupini. Trodnevni TV prijenos snažno će promovirati sliku Hrvatske u SAD-u, Europi i diljem svijeta, s pozitivnim utjecajem na turističku privlačnost kakvu je imao i prijenos dvoboja s Francuzima iz Zadra prije dvije godine.”

Istodobno je “pučistička skupina”, koja se hvali podrškom od “70 posto skupštinara” ovih dana medijima poslala pismo u kome o Franji Lukoviću, predsjedniku u ostavci govore sve najgore. Kao da ga sami nisu birali i to dva puta...