Hrvatica u Tokiju sve iznenadila kada je otkrila kome je posvetila nastup

Ana Đerek uspješno je odradila oba nastupa u današnjim kvalifikacijama Olimpijskih igara u Tokiju. Na svojim drugim Igrama u karijeri, splitska olimpijka zauzela je 58. mjesto na parteru (12,433) te 74. mjesto na gredi (11,633) i time se oprostila od natjecanja u Tokiju.

“Gotove su kvalifikacije na mojim drugim Olimpijskim igrama što znači da sam i službeno dvostruka olimpijka. Stvarno sam presretna i preponosna što uopće to mogu izgovoriti. Sve skupa sam zadovoljna sam cijelim iskustvom u Tokiju, a posebno me vesele današnji komentari na moj nastup, pogotovo na parter. Jako puno sam poruka dobila vezano za svoj stil vježbanja, eleganciju, nekakvu karizmu i to je nešto u kakvom tonu bih htjela nastaviti svoju karijeru. A i opravdava prošlogodišnju nagradu za najelegantniju gimnastičarku. To mi stvarno puno znači”, javila se s prvim dojmovima nakon nastupa Ana.

“Sve ove dane osjećala sam se super. Već sam nekako poznata da sam neki veseli duh kojem je dobro ovdje u Selu i dok neki žele ići kući što ranije, ja bih ostala do kraja. Ali morat ću za koji dan ići…”, nasmijala se.

“Iskreno, prije nastupa je bilo malo nervoze i treme, ali to samo pokazuje da mi je stalo.”

Kad usporedi svoje Igre u Riju i sada u Tokiju…

“U Riju sam bila dosta mlada, bez brige i pameti, sad sam 5 godina starija, ali zapravo i dalje bez brige i pamet”,

opet će kroz smijeh Ana.

“Bila sam opuštena na ovim Igrama. Ja sam tu zbog sebe. Ja sam ta koja je najviše radila da bude tu. Tuđa očekivanja da mi to pokvare… Nema smisla. U mojoj glavi to nije opcija. Uz to, smirio me i Tinov nastup od dan prije. Pokazao mi je da se može odraditi ako si spreman. Svjesna sam da će rezultatski mnogi odmahnuti rukom i reći ‘to nije ništa posebno’. Došla sam ovdje svjesna da ne mogu konkurirati za finale, da ne mogu konkurirati za medalje, to je realnost, ali to što ja ne mogu to Tin - može. Meni je jako teško prokomentirati to što je on napravio. Ne znam točno zašto, poznajem ga, znam kako trenira, koliko trenira, znam koliko sebe daje u

gimnastiku, ali opet s druge strane mi je neshvatljivo da može ostaviti iza sebe jednu Rusiju, Ameriku, Japan, Kinu… To su takvi sustavi koji rade za te sportaše da mi je neshvatljivo da može tako izdominirati na ovakvoj sceni. Drago mi je da živi svoje snove. Znam da su se ljudi polako navikli na njegove ovakve vrhunske rezultate, ali vjerujte, ovo je neki novi level rezultata, pa čak i za svjetskog prvaka. Drago mi je da smo skupa tu, to je bio naš san ima već 7-8 godina i drago mi je da smo to ispunili. Još i s ovom godinom čekanja. Potrajalo je, ali isplatilo se. Zadovoljna sam kad podvučem crtu sa svim iskustvo iz Tokija, pogotovo kad vidite kakvo je stanje u svijetu, koliko se stvari zakompliciraju i pođu po zlu, ali evo, uspjela sam. Dvostruka sam olimpijka. To je ono za što sam radila.”



Ana iza sebe ima svoju posebnu “vojsku” ljudi koja ju je cijelo vrijeme gurala naprijed.

“Hvala mami i tati, najbolji ste! Moja najuža obitelj, ne bih vas minjala za ništa. Moje prijateljice, moja Iris, moja Luce, da vas nema, ne znam kako bi to izgledalo. Sva ekipa u mom klubu GK Marjan, drugi treneri u klubu, svi vi koji ste pronašli vremena da mi pošaljete porukicu, stvarno mi znači. Brdo je tih poruka, ne znam kad ću odgovoriti na sve to. Ako dobijete poruku oko Božića, to bih mogla biti ja.”

Za kraj je imala i posebnu posvetu svog nastupa u Tokiju.

“Posvetila bih ga ženi koju jako rijetko spominjem u ovakvim izjavama i zahvalama. Ne iz razloga što se ne sjetim, nego iz razloga što mi je malo teško o tome pričati. To je moja psihologinja Doris Matošić bez koje vjerujem da ne bih bila ovdje. Ne znam kako bih se sama snašla s tim ogromnim strahom od preskoka, noćnom morom s kojom se mučim nakon što sam imala tešku nesreću na toj spravi prije kvalifikacija za Tokio. Ne znam kako bih sama posložila kockice na način na koji smo ih posložili da odradim višeboj u Stuttgartu bez greške, jer mi je to trebalo da budem ovdje.”

POGLEDAJTE VIDEO: Srbić iz Tokija nakon ulaska u finale

Ima li Ana motiv i ta treći olimpijski ciklus?

“Vidjet ćemo kako će proći saniranje ozljede noge, što ću ja željeti sljedećih mjeseci… Ne znam. Činjenica je da raditi višeboj zahtjeva 5-6 sati dnevno rada. Nastaviti dvije sprave raditi mogu bez problema uz studiranje, jer uspijevala sam i sada uz pripreme za Tokio i sva druga natjecanja imati sve petice. Još jednu godinu faksa sigurno ću trenirati, a dalje stvarno ne znam. Vidjet ćemo sve.”

Ana i trener Miroslav Končarević put Hrvatske kreću sutra u ponoć, a u Zagreb će sletjeti u utorak u 9 ujutro.

Najbolja ekipa kvalifikacija danas bila je ona ruska koja je iza sebe ostavila SAD i Kinu, a najbolji višeboj očekivano je odradila američka zvijezda Simone Biles. Sutra je u Ariake Areni na rasporedu momčadsko finale, a zlato brani domaćin Japan.