Hrvat trener još jednom srpskom tenisaču: Imamo sličan mentalitet

To da je Goran Ivanišević trener Novaku Đokoviću, Ivan Ljubičić Rogeru Federeru, a Vedran Martić Marinu Čiliću, poznata je stvar, ali malo je poznato da Hrvat stoji iza uspjeha još jednog tenisača iz Top 50.

Miomir Kecmanović (20) dragulj je srpskog i svjetskog tenisa, u ovoj pauzi uživa u renkingu karijere, 47. je na ATP listi, a o njemu se već godinama brine Hrvat iz Valbandona (pokraj Fažane) Miro Hrvatin (40), i sam bivši tenisač.

Kako je došlo do suradnje s danas već trećim tenisačem u konkurenciji do 21 godine?

Miša je sve podredio tenisu

– Miomira poznajem od njegove devete godine kada je prvi put došao na Smrikva Bowl turnir do 10 godina, koji se održava u Štinjanu pokraj Pule. Odradili smo nekoliko treninga, a on se te godine vratio s tetom na ljetovanje i nove treninge. Sljedećih godina dolazio je na tjedan dana treninga i ljetovanja, sve dok s 13-14 godina nije otišao u IMG-ovu akademiju kod Nicka Bollettierija u Bradentonu na Floridi. Tad smo napravili stanku dok se nismo opet povezali i počeli raditi u kontinuitetu i to još dok je Miomir igrao juniorske turnire do 18 godina.

Kako je tekla suradnja, je li bilo problema zbog toga što najveći srpski talent za trenera ima Hrvata?

– Većinom su roditelji ti koji snose najveći dio troškova tako da oni i odlučuju tko će biti trener. Naša suradnja je od početka jedna lijepa priča i nije bilo problema. Puno je primjera iz sporta općenito u kojima su povezani ljudi iz bivše Jugoslavije. Nemamo jezičnih barijera, a i mentalitet je sličan.

Kako objasniti renesansu hrvatskih trenera: Ivanišević radi s Đokovićem, Ljubičić s Federerom, Martić s Čilićem, vi s Kecmanovićem?

– Ivanišević i Ljubičić su brendovi, Martić je godinama na sceni i radi odličan posao. Miomir i ja smo na početku. Za sebe ću reći da radim iz srca i sa željom da uspijemo.

Kakvi su bili vaši teniski počeci, koji igrači su vam bili glavni rivali?

– Moja igračka karijera završavala je u hrvatskim okvirima. Bio sam drugi igrač do 18 godina i četvrti senior. Igrao sam i trenirao s Ljubičićem, Kutanjcem, Cinkušem, Krajanom, Karlovićem... A s Mladosti sam dva puta osvajao momčadsko prvenstvo Hrvatske.

Kako je išao vaš trenerski put?

– U Štinjanu sam trenirao sve dobne skupine. To mi je pomoglo da se razvijem u boljeg trenera. U Kini sam radio dvije godine, vodio sam četiri djevojke koje su tada bile najbolje u Kini u konkurenciji do 16, odnosno do 18 godina. To je jedno sasvim drukčije iskustvo koje do kraja razumiju samo oni koji su ondje radili. Ali puno sam naučio.

Kakav je Kecmanović kao osoba, kakvi su njegovi roditelji?

– Miša je cijeli svoj život podredio tenisu i zasad mu dobro ide. Roditelji (liječnici - op. a.) i teta u tome su mu podrška. U Beogradu smo jednom ili dva puta godišnje po nekoliko dana. Trenutačno smo na Floridi u IMG-ovoj akademiji i tu treniramo. Uvjeti su odlični.

Trenirao s Đokovićem

Kecmanović je više puta trenirao s Đokovićem, ali i s Federerom. Koliko je to važno?

– Trening s takvim igračima od neizmjerne je važnosti za razvoj. Oni vas tjeraju da budete bolji. Puno se da naučiti iz tih treninga.

Kakva je situacija s koronavirusom na Floridi i općenito u SAD-u?

– Mi smo u Bradentonu i zasad se život normalno odvija, ali u najavi su mjere kao i u Hrvatskoj. Pratim sve što se događa u domovini. Osobno se ne bojim zaraze, ali čuvam se i držim se pravila.

Koliko je pandemija promijenila vaš život. Kako vam je bez turnira?

– Nitko nije bio spreman na ovo, pa je tako i teniski svijet ostao zatečen. Sve je stalo. Ne znamo ni kad će se početi igrati, pa nije lako tempirati formu. Ali to je sada manje bitno, važno je da pobijedimo epidemiju i da ljudi budu sigurni.

Zbog trenerskog posla trpi obitelj

Kako na to gledaju vaša supruga, sin i kćer?

– Trenerski posao je takav da sam većini dio godine na putu. No obitelj me podržava.