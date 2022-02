Hrvat poručio Đokoviću: Jedini nije cijepljen, može igrati samo ako zadovolji uvjete

Ako Novak Đoković zadovolji tražene uvjete koje postavlja francuska vlada, bit će nam zadovoljstvo dočekati ga, izjavio je Željko Franulović, direktor turnira u Monte Carlu, na predstavljanju ovogodišnjeg izdanja prvog od europskih natjecanja iz serije ATP Masters 1000 na zemljanoj podlozi.

Turnir je u ATP kalendaru od 9. do 17. travnja, a Franuloviću je najviše pitanja bilo upućeno vezano za mogući nastup prvog tenisača svijeta koji je zbog svog imunizacijskog statusa propustio ovogodišnji Australian Open, jer mu je australska vlada oduzela vizu za ulazak u zemlju i deportirala ga iz Australije.

- Da biste ušli u Francusku, prvi je uvjet da ste cijepljeni. ATP protokol dopušta i nastup uz potvrdu da ste bili zaraženi koronavirusom mjesec dana prije natjecanja. Koliko je meni poznato Đoković još uvijek nije cijepljen. Ako zadovolji uvjete, Đokovića ćemo dočekati raširenih ruku - rekao je Franulović te nastavio:

- Razgovarali smo sa svim igračima. Svi osim njega su cijepljeni. Ne možemo se staviti u njegovu poziciju i znati što će učiniti. Odluka o njegovom nastupu je isključivo u njegovim rukama.

Franuloviću kaže da bi bilo lako reći kako je "turnir veći od bilo kojeg igrača".

- Mi bismo željeli da Novak bude ovdje. On voli turnir i mi volimo njega. No, ne mislim da će turnir patiti, ako njega ne bude, jer će se znati zbog čega ga nema.

- Ostali igrači iz Top 10 bi trebali nastupiti u Monte Carlu, ali ne i Roger Federer koji se još uvijek oporavlja od ozljede koljena i trebalo bi mu čudo da se oporavi na vrijeme - kaže Franulović.

Lista sudionika ovogodišnjeg turnira bit će zaključena 14. ožujka, a organizatori očekuju da će se na tribinama teniskog kluba u Monte Carlu ove godine naći oko 135.000 gledatelja tijekom osam natjecateljskih dana.

Što se Đokovića tiče, njegov prvi nastup u ovoj godini trebao bi se dogoditi na turniru u Dubaiju koji je na rasporedu od 21. do 26. veljače.

- To je jako dobra vijest - izjavio je predsjednik Udruženja teniskih profesionalaca (ATP) Andrea Gaudenzi tijekom predstavljana turnira u Monte Carlu.

- Želimo da je u dobroj formi i da je sretan što opet može igrati. On je naš i svjetski broj 1.

Prvi tenisač svijeta je prijavljen i za prvi Masters 1000 turnir u ovoj sezoni koji će biti odigran u američkom Indian Wellsu od 7. do 20. ožujka, ali je zanimljivo da Đokovićevog lika nema u promotivnim materijalima, a ne spominje ga se ni kao jednu od zvijezda turnira, što je indikacija da necijepljen neće moći nastupiti ni na turnirima na američkom tlu.

