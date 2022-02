Beogradski sud odlučio: Novak Đoković nije krivotvorio PCR testove

Novak Đoković nije krivotvorio svoje PCR testove, tvrdi srpsko pravosuđe i donosi detaljan opis zbog čega.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu je 12. siječnja 2022. godine, od strane potpisnika „Budimir Grom“ elektronskim putem podnesena kaznena prijava protiv NN lica zbog izvršenja krivičnog djela Falsificiranje isprave iz čl. 355 st. 2 u vezi st. 1 KZ.

U prijavi je ukazano da su nepoznata lica napravila falsificiranu ispravu – PCR potvrde, koje je kasnije upotrijebio Novak Đoković za izuzeće od cijepljenja pri ulasku u Australiju, kao i prilikom izjavljivanja žalbe na odluku o ukidanju vize. Postupajući po kaznenoj prijavi, tužiteljstvo je izvršilo neophodne provjere, a upućen je i zahtjev za prikupljanje potrebnih obavještenja Ministarstvu zdravlja Republike Srbije radi provjere točnosti podataka, odnosno, navoda iz prijave.

Foto: LOREN ELLIOTT/REUTERS FILE PHOTO: Serbian tennis player Novak Djokovic walks in Melbourne Airport before boarding a flight, after the Federal Court upheld a government decision to cancel his visa to play in the Australian Open, in Melbourne, Australia, January 16, 2022. REUTERS/Loren Elliott/File Photo Photo: LOREN ELLIOTT/REUTERS

Dana 02.02.2022. godine tužiteljstvo je obaviješteno da je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije inspekcijskim nadzorom u ustanovama iz Plana mreže utvrdilo da su potvrde o rezultatu testiranja na virus SARS-CoV-2 na koje se ukazuje u prijavi autentične, odnosno, da je uvidom u elektronsku bazu podataka prilikom nadzora o izvršenim testiranjima utvrđeno da je on više puta testiran i da su i potvrde o rezultatu testiranja od dana 16.12.2021. godine i od dana 22.12.2022. godine valjane..

Nakon prikupljenih podataka tužiteljstvo je donijelo odluku u predmetu i rješenjem odbacilo prijavu u smislu čl. 284 st. 1 točka 1 ZKP, obzirom da prijavljeno djelo nije kazneno djelo za koje se tereti po službenoj dužnosti."