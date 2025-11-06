Naši Portali
TANKI ŽIVCI

Hrvat na žestokom udaru kritika, prozvali ga i u gledanoj TV emisiji: 'To ne smije raditi!'

screenshot X
VL
Autor
vecernji.hr
06.11.2025.
u 12:39

Hrvatski strateg na klupi Atalante Ivan Jurić našao se na udaru kritika nakon incidenta s Ademolom Lookmanom tijekom utakmice Lige prvaka. Njegov potez, kada je fizički uhvatio nezadovoljnog igrača, izazvao je lavinu negativnih komentara u nogometnom svijetu

Pobjeda Atalante u Ligi prvaka na gostovanju kod Marseillea (1:0) ostala je u sjeni incidenta iz 75. minute. Hrvatski trener Ivan Jurić odlučio je iz igre izvući nigerijsku zvijezdu Ademolu Lookmana, što se igraču očito nije svidjelo. Dok je izlazio s terena, Lookman je nešto dobacio Juriću, koji je burno reagirao. Kamere su uhvatile trenutak u kojem je Jurić zgrabio igrača za ruku i unio mu se u lice, a daljnju eskalaciju spriječili su izvršni direktor Luca Percassi i suigrač Marten de Roon koji su ih morali razdvajati. Nakon utakmice, Jurić je pokušao smiriti tenzije, opisujući sukob kao "normalnu epizodu u modernom nogometu". "Igrači nikada ne prihvaćaju rado izmjenu, to se događa svugdje. Na terenu su adrenalin i nervoza, ali sve završi u svlačionici. Najvažnije je zapamtiti da se računa samo Atalanta, momčad i navijači. Sve je razjašnjeno i idemo dalje", poručio je hrvatski stručnjak.

Međutim, nogometni analitičari nisu prihvatili njegovo objašnjenje. U popularnoj emisiji američke televizije CBS, bivši nogometaši oštro su osudili Jurićev postupak. "Razgovor završava kada netko stavi ruku na drugu osobu, barem ja tako gledam na to. Ne možeš očekivati da ću zaboraviti što si napravio pred svima", izjavio je Troy Deeney, dok je Nigel Reo-Coker bio još izravniji. "Jurić je napravio potpuno pogrešan potez. Kao trener ne smiješ tako reagirati, bez obzira na to što je rečeno. Izgubio si kontrolu onog trena kad si stavio ruku na igrača."

Reo-Coker je Jurića prozvao i zbog manjka trenerskih uspjeha. "To nije dozvoljeno. U prošlosti smo imali slučajeve kada se trener nije slagao s igračem, ali to se uglavnom rješavalo riječima. I puno veći treneri od Jurića, koji su za razliku od njega osvojili nešto, nisu stavljali ruke na igrače", oštar je bio bivši veznjak. S njim se složio i Andy Brassell, stručnjak za europski nogomet, koji je za talkSPORT izjavio kako Jurić mora biti svjestan da ga snima 36 kamera te da će se morati ispričati Lookmanu, pogotovo jer je igrač već bio u "krhkom stanju".

Lookmanova frustracija nije novost. Aktualni afrički nogometaš godine, koji je hat-trickom u finalu Europske lige donio Atalanti prvi veliki trofej nakon 61 godine, već se ranije sukobio s bivšim trenerom Gasperinijem, a ljetos je neuspješno pokušao ishoditi transfer. Ironično, Jurićeva taktička odluka na kraju se isplatila jer je pobjednički pogodak postigao Lazar Samardžić, igrač koji je ušao s klupe.
Komentara 5

Pogledaj Sve
AM
Amarcord
13:00 06.11.2025.

naravno da to nije normalno niti prihvatljivo, bio on obojena osoba ili bijelac i tu nema rasprave. Nažalost taj balkanski mentalitet ostaje u ljudima zauvijek bez obzira što su otišli s ovih prostora

AS
Asurbanipal88
13:18 06.11.2025.

Zgražaju se jer je Lookman rođen u Engleskoj! Pitam se bi li tako oštri bili da je hrvatski igrač dobacivao engleskom treneru.

NE
Nemanadimak
12:51 06.11.2025.

neces ga smjeti ni pogledati a sportski ce biti odmah na pocetku priznati poraz i predati pobjedu slabijem jer ako to ne ucinis onda ces biti rasist.

