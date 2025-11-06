Hrvat na žestokom udaru kritika, prozvali ga i u gledanoj TV emisiji: 'To ne smije raditi!'

Pobjeda Atalante u Ligi prvaka na gostovanju kod Marseillea (1:0) ostala je u sjeni incidenta iz 75. minute. Hrvatski trener Ivan Jurić odlučio je iz igre izvući nigerijsku zvijezdu Ademolu Lookmana, što se igraču očito nije svidjelo. Dok je izlazio s terena, Lookman je nešto dobacio Juriću, koji je burno reagirao. Kamere su uhvatile trenutak u kojem je Jurić zgrabio igrača za ruku i unio mu se u lice, a daljnju eskalaciju spriječili su izvršni direktor Luca Percassi i suigrač Marten de Roon koji su ih morali razdvajati. Nakon utakmice, Jurić je pokušao smiriti tenzije, opisujući sukob kao "normalnu epizodu u modernom nogometu". "Igrači nikada ne prihvaćaju rado izmjenu, to se događa svugdje. Na terenu su adrenalin i nervoza, ali sve završi u svlačionici. Najvažnije je zapamtiti da se računa samo Atalanta, momčad i navijači. Sve je razjašnjeno i idemo dalje", poručio je hrvatski stručnjak.

Ademola Lookman and Atalanta head coach Ivan Juric during the Champions League win.



Not a good look, especially if you’re the coach.



pic.twitter.com/9ruMoGCU62 — Sacha Pisani (@Sachk0) November 6, 2025

Međutim, nogometni analitičari nisu prihvatili njegovo objašnjenje. U popularnoj emisiji američke televizije CBS, bivši nogometaši oštro su osudili Jurićev postupak. "Razgovor završava kada netko stavi ruku na drugu osobu, barem ja tako gledam na to. Ne možeš očekivati da ću zaboraviti što si napravio pred svima", izjavio je Troy Deeney, dok je Nigel Reo-Coker bio još izravniji. "Jurić je napravio potpuno pogrešan potez. Kao trener ne smiješ tako reagirati, bez obzira na to što je rečeno. Izgubio si kontrolu onog trena kad si stavio ruku na igrača."

"When you physically put your hands on somebody, at that point me and you are not going to have a conversation again."@T_Deeney and Nigel Reo-Coker break down the altercation between Atalanta manager Ivan Jurić and Ademola Lookman ❌ pic.twitter.com/1Bid9DJwTw — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 6, 2025

Reo-Coker je Jurića prozvao i zbog manjka trenerskih uspjeha. "To nije dozvoljeno. U prošlosti smo imali slučajeve kada se trener nije slagao s igračem, ali to se uglavnom rješavalo riječima. I puno veći treneri od Jurića, koji su za razliku od njega osvojili nešto, nisu stavljali ruke na igrače", oštar je bio bivši veznjak. S njim se složio i Andy Brassell, stručnjak za europski nogomet, koji je za talkSPORT izjavio kako Jurić mora biti svjestan da ga snima 36 kamera te da će se morati ispričati Lookmanu, pogotovo jer je igrač već bio u "krhkom stanju".

Lookmanova frustracija nije novost. Aktualni afrički nogometaš godine, koji je hat-trickom u finalu Europske lige donio Atalanti prvi veliki trofej nakon 61 godine, već se ranije sukobio s bivšim trenerom Gasperinijem, a ljetos je neuspješno pokušao ishoditi transfer. Ironično, Jurićeva taktička odluka na kraju se isplatila jer je pobjednički pogodak postigao Lazar Samardžić, igrač koji je ušao s klupe.