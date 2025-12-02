Naši Portali
NOGOMET

Hrvat briljira u Iranu: prvi je strijelac lige!

Varaždin: Utakmica 34. kola SuperSport HNL-a između NK Varaždin - NK Rijeka
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
02.12.2025.
u 17:00

U Tractor ga je u siječnju 2025. doveo trener Skočić, pa su skupa s Postonjskim i Štrkaljem superiorno osvojili naslov prvaka

Hrvatski nogomet u ovom trenutku ima po jednoga najboljeg strijelca u jednom europskom i jednom azijskom nacionalnom prvenstvu: ovaj europski je naravno Križevčanin Franko Kovačević u slovenskom Celju s 11 pogodaka, a ovaj azijski je već pomalo zaboravljeni 29-godišnji Varaždinac Domagoj Drožđek u iranskom prvaku Tractoru s pet pogodaka. On zapravo dijeli prvo mjesto liste strijelaca s još trojicom iranskih nogometaša.

Drožđeka sad već možemo smatrati nogometnim globetrotterom, budući da je Iran peta  zemlja u kojoj se okušao: kao tinejdžer je bio u Njemačkoj, u Borussiji Dortmund, a potom je – osim u HNL-u - igrao još i u Južnoj Koreji (Busan), na Cipru (Apolon) i sada u Iranu.

U Tractor ga je u siječnju 2025. doveo trener Dragan Skočić, pa su skupa s Igorom Postonjskim i Tomislavom Štrkaljem superiorno i pomalo senzacionalno osvojili naslov prvaka u Iranu. Tractoru i u ovoj sezoni ide solidno: trenutačno je na petom mjestu iranskog prvenstva sa samo tri boda manje od vodećeg Esteghlala iz Teherana, a u Ligi prvaka trećeplasiran je u skupini od 12 klubova.

Drožđek je osim za svoj Varaždin u HNL-u nastupao i za Lokomotivu, od 2018. do 2021. godine, a prije negoli se sa 17 godina otisnuo u Njemačku, četiri godine nastupao je za mlade momčadi Dinama. 
Ključne riječi
prvak Iran Hrvat

