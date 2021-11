Horvat ima recept za uspjeh: To nam je uvijek donosilo medalje, zašto ne bi i sad?

Hrvatski rukometaši završili su sedmodnevne pripreme u Poreču. Izabranici Hrvoja Horvata na kraju priprema pobijedili su u prijateljskom susretu Sloveniju s 34:31, a prijateljski uzvrat uslijedit će 29. prosinca u Celju.

Jasno da izbornik nije htio u prijateljskoj utakmici otkriti sve karte uoči siječanjskoga Europskog prvenstva. Primjerice, u obrani 5-1 Duvnjak je na mjestu prednjeg igrao samo nekoliko minuta a znamo da on na tome mjestu igra možda najbolje na svijetu.

Duvnjaka trebamo čuvati

– Duvnjaka moramo štedjeti. Moram ga imati potpuno spremnog za Europsko prvenstvo. Srećom, i u njemačkoj ligi nema veliku minutažu pa djeluje potpuno odmorno. Nije iscrpljen došao na pripreme kao što je to bio slučaj posljednjih nekoliko godina kada je u Kielu stalno igrao u oba pravca – istaknuo je Horvat.

Hrvatska će na sljedećim pripremama biti kompletna jer vremena za eksperimente više nema.

– Nažalost, mislim da ćemo kompletni biti tek od 1. siječnja. Naime, u Njemačkoj se igra sve do posljednjeg dana ove godine, a iz te lige dolaze nam brojni igrači – istaknuo je izbornik.

Naglasio je da su mu u Poreču nedostajala dvojica ključnih igrača o kojima će puno toga ovisiti u igri, posebice u napadu.

– Prvo nam je nedostajao Luka Cindrić, od kojeg puno očekujem. On je sasvim drukčiji tip srednjeg vanjskog od primjerice Duvnjaka, Pavlovića ili Gadže. To je igrač koji lako sve rješava igrom jedan na jednoga. Ima tu brzinu kojom stvara tzv. višak. Drugi igrač koji mi je jako nedostajao je Marin Šipić. Mislim da on ima veliki potencijal na mjestu kružnog napadača, prvenstveno u napadu gdje je prilično jak – istaknuo je izbornik.

Za sekundu postanemo ‘tanji’

U vanjskoj liniji imamo sjajne mlade pucače Jaganjca i Martinovića.

– Napadački smo sada jako opasni i ovako kako trenutačno igraju njih dvojica, bit će teško svakoj obrani. Imamo razna rješenja u toj vanjskoj liniji, pogotovo kada se priključe Cindrić i Karačić. Računam i na mladog Lučina koji je trebao biti u Poreču, ali je trenutačno ozlijeđen. Trebao bi se oporaviti za tjedan dana. Imamo i dobre kružne napadače. Tu je još u kombinaciji i Marić, možda čak i Kozina. Ima još puno vremena do početka završnih priprema i uvijek postoji mogućnost ozljeda. Evo, u Poreču su se ozlijedili Šipić i Pešić kojeg bole leđa. Taman kada pomislim da sam na nekim pozicijama “deblji”, za sekundu postanem “tanji” – naglasio je Horvat.

Odlučili ste se za obranu 5-1 koja će nam biti glavna na Europskom prvenstvu?

– To je obrana koja nam je uvijek donosila medalje na velikim natjecanjima,. Zato sam namjerno i odabrao Sloveniju za prijateljski susret jer Slovenci najbolje na svijetu razbijaju tu vrstu obrane – rekao je Horvat.

Prvi dio priprema za EP, od 26. do 30. prosinca, održat će se vjerojatno u Zagrebu, a ne u Poreču kako je bilo planirano.

– Tražili smo Slovence da prijateljsku utakmicu organiziraju negdje blizu Poreča, primjerice u Kopru. Ali su se oni odlučili za Celje. Onda nam je bolje da te pripreme održimo u Zagrebu kako bismo što lakše došli do Celja. Prije samog odlaska u Szeged, završne pripreme održat ćemo u Osijeku, gdje ćemo igrati na Croatia kupu protiv Rusije i Bosne i Hercegovine, čiji je izbornik naš Ivica Obrvan.