Hoćemo li se osvetiti za parišku noć iz 2017.? Sjećamo se što su tada napravili

Rukometaši Hrvatske danas će u Novigradu (18 sati) odigrati prijateljski susret protiv Slovenije. Tom utakmicom završit će sedmodnevne pripreme koje su odrađene u Poreču. Igrači će se ponovno okupiti u prosincu kada počinju pripreme za Europsko prvenstvo koje će se u siječnju održati u Mađarskoj i Slovačkoj. Hrvatska će braniti srebro iz 2020. godine.

Hrvatska, nažalost, nije i neće biti kompletna u tom susretu. Liječnička služba Barcelone produžila je oporavak Luki Cindriću još tjedan dana, tako da je morao preskočiti ovo druženje u Poreču. Fran Mileta nedavno se teško ozlijedio i za njega je ova sezone završena. Već trećeg dana priprema, manje probleme s ramenom osjetio je Marin Šipić. Pretrage su pokazale da nije došlo do ozbiljnije ozljede, ali mu je preporučeno da preskoči ovaj susret. Zbog toga je izbornik naknadno u Poreč pozvao Nikolu Grahovca. Manjih problema s petom ima i Luka Šebetić, ali bi on trebao biti na raspolaganju izborniku Hrvoju Horvatu, baš kao i Ivan Pešić kojeg muči vrat.

Povratak testiranjima uoči EP-a

– Jedna zahtjevna i jako bitna faza bliži se kraju, ušli smo u određene promjene, velika je odgovornost na novim igračima, ali vjerujem da ćemo odgovoriti svim tim izazovima – rekao je Hrvoje Horvat, izbornik Hrvatske kojeg polako muče i nove promjene koje je Savez dobio uoči Europskog prvenstva.

– Više neće biti dovoljno što svaki igrač ima COVID putovnicu, već ćemo se morati testirati nekoliko puta prije dolaska u Mađarsku. Vjerojatno ćemo se i ondje morati još dodatno testirati. To je u jednu ruku i velik pritisak. Jer, može se dogoditi da sve vrijeme pripremaš jednu taktiku, a onda, ne daj Bože, taj jedna bitni igrač bude pozitivan. Sve ono što smo do tada radili na pripremama tako pada u vodu. Nadam se da će ipak na kraju sve dobro proći i da ćemo do Europskog prvenstva biti kompletna, bez ozljeda– zaključio je Horvat.

Posljednji službeni susret Hrvatska i Slovenija igrale su u Francuskoj na Svjetskom prvenstvu. U borbi za broncu, Slovenija je tad slavila 31:30 i tako došla do svoje prve i jedine svjetske medalje. Tko se još od ljubitelja rukometa ne sjeća te utakmice iz Pariza. Vodili smo s osam razlike 15 minuta prije kraja i na kraju smo izgubili. Sloveniju je tada s klupe vodio Veselin Vujović, a danas im je izbornik Ljubomir Vranješ, nekadašnji sjajni igrač švedske reprezentacije.

– Dobro je bilo na pripremama, izbornik nam je pokazao kako želi u budućnosti da izgleda reprezentacija, a mi smo to pokušali vježbati na terenu. Danas na utakmici ćemo to i pokazati. Mislim da ne trebamo previše govoriti o našim protivnicima, nego o nama, o našoj igri. Pozivam sve navijače da dođu u dvoranu ili da nas gledaju uživo – istaknuo je Domagoj Pavlović, srednji vanjski naše reprezentacije i njemačkog Melsungena.

Prema najavama koje dolaze iz Slovenije, ta bi reprezentacija trebala stići kompletna. A o kakvoj ekipi se radi, najbolje govore njihovi rezultati. Oni su kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2022. godine odradili sjajno. Dobili su četiri, a izgubili samo jedan susret. Još su imali i jedan remi. Na posljednjem Europskom prvenstvu 2020. godine osvojili su 4. mjesto. U Egiptu pak, na Svjetskom prvenstvu ove godine bili su deveti. U Novigradu ćemo tako vidjeti: Blaža Janca, Domena Makuca, Mihu Zarabeca, Boruta Mačkovšeka, Gašpera Marguča, Blaža Blagotinšeka itd., itd., sve redom velika imena najboljih svjetskih klubova poput Barcelone, Kiela, Veszpréma, Pick Szegeda. Nema sumnje, čeka nas pravi spektakl.

Stiže i topnik iz Slovenj Gradeca

– Jako sam zadovoljan kako smo odradili ovih nekoliko treninga. Drago mi je da sam kod svih igrača vidio veliku volju, želju. Više pažnje posvetili smo igri u obrani. Želim protiv Hrvatske isprobati neke nove igrače, neke mlade igrače – istaknuo je Ljubomir Vranješ, izbornik Slovenije.

Među tim novim igračima je, primjerice, Vid Levc, 26-godišnji igrač Slovenj Gradeca koji je u domaćem prvenstvu postigao 36 pogodaka u osam utakmica.

Uz Davida Mandića na mjestu lijevog krila danas će zaigrati Lovro Mihić, igrač poljske Wisłe.

– Mislim da smo u ovih nekoliko treninga uspješno odradili sve zamisli izbornika Horvata – istaknuo je Lovro koji nam je otkrio jedan zanimljiv detalj s treninga.

– Uvijek se podijelimo na stare i mlade. Ispada da sam se konačno uspio ugurati među starije. Do sada sam uvijek bio među mlađima – rekao je Lovro koji je već napunio 27 godina.

Slovence dobro poznajete?

– Istina. Sve su to igrači s kojima se znamo iz klupskih nadmetanja. Sa mnom u klubu igra Jan Jurečić, desno krilo – istaknuo je Lovro.

Njegova Wisła za sada je prva u skupini Europske lige.

– Da, pobijedili smo u gostima Winterthur i kod kuće Toulouse. Šteta što se je ozlijedio naš Tin Lučin koji igra u sjajnoj formi i bio bi tu s nama da je zdrav – zaključio je Lovro Mihić.