Hazard kaže da ima i boljih momčadi od Belgije

Kapetan belgijske nogometne reprezentacije Eden Hazard rekao u intervjuu španjolskim novinama Marca da je Belgija iskusnija nego ranije ali da će joj problem na Svjetskom prvenstvu biti njegova mala minutaža u Realu i što se napadač Lukaku bio ozlijedio.

- Belgija je dobra momčad, s dobrim igračima. Imamo više iskustva nego na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, ali ja nisam igrao puno, Lukaku je bio ozlijeđen…Postoje sumnje, ali ne unutar momčadi. No mislim da ima boljih reprezentacija od nas - izjavio je 31-godišnji Hazard u intervjuu objavljenom u srijedu.

Ofenzivni igrač Real Madrida naveo je kao bolje reprezentacije Brazil, Francusku i Argentinu.

Belgija, osvajač brončane medalje prije četiri godine na Svjetskom prvenstvu, igrat će s Hrvatskom 1. prosinca, posljednju utakmicu u skupini u kojoj su još Maroko i Kanada.

Hazard putuje na prvenstvo u Katar nakon što je ove sezone nastupio u svega šest utakmica za europskog prvaka Reala skupivši pritom 229 minuta.

- Na ovom prvenstvu moram svima dokazati da znam igrati nogomet. Ljudi sumnjaju u moje sposobnosti, ali ne i ja - istaknuo je Hazard iza kojega su 122 nastupa za Belgiju uz 33 postignuta gola.

- Teško je jer ne igram puno - rekao je u intervjuu fokusiranom na njegovu situaciju u Real Madridu s kojim ga ugovor veže do 30.lipnja 2024. godine.

Upitan postoji li mogućnost da ode iz kluba u siječnju, tijekom zimskog prijelaznog roka, odgovorio je:

- U siječnju nemoguće jer imam obitelj i sviđa mi se grad. No na ljeto je moguće da odem. Tada ću imati još godinu dana ugovor pa će to biti odluka kluba. Kaže li mi klub ‘Edene, hvala ti na protekle četiri godine, ali moraš ići’, to ću morati prihvatiti jer je to normalno - rekao je.

- Ali ja bih volio igrati više, dokazati da mogu igrati u Realu, da sam dobar igrač - dodao je.

Rekao je da od dolaska u Madrid u ljeto 2019. nije imao sreće, posebno zbog čestih ozljeda.

- Tijekom deset godina provedenih u Chelseaju odigrao sam 500 utakmica bez ozljeda, a onda sam u dvije godine imao toliko njih…To je nešto što ne mogu objasniti - zaključio je.