atletika

Hall i Skotheim neočekivano nagrađeni s 30 000 dolara, u konkurenciji bila i Jana Koščak

Autor
Damir Mrvec
10.10.2025.
u 14:55

Anna Hall i Sander Skotheim potvrđeni su kao pobjednici Svjetske atletske turneje u kombiniranim disciplinama 2025., koja nagrađuje njihovu dosljednost tijekom cijele sezone u sedmoboju i desetoboju.



Turneja u kombiniranim disciplinama uzima tri najbolja rezultata svake sportašice iz serije i pretvara ih u rezultate (koji se također koriste kao osnova svjetskog rang-liste).

Pobjednici turneje u kombiniranim disciplinama, koja uključuje i dvoranske i vanjske utrke, dobivaju nagradu od 30.000 američkih dolara.

Hall je ove godine ostvarila tri najbolja sedmoboja na svijetu. Pobijedila je na Hypo Meetingu u Götzisu sa 7032, što ju je podiglo na drugo mjesto na svjetskoj ljestvici svih vremena.

Nakon toga je ostvarila pobjedu od 6899 na prvenstvu SAD-a, a zatim je najbolju sezonu karijere zaokružila osvajanjem svjetskog naslova u Tokiju sa 6888.

To je značilo da je na vrhu ljestvice Combined Events Toura na kraju sezone s rezultatom od 3781, najvećim rezultatom ikad postignutim u trenutačnom formatu turneje.

Hallina američka sunarodnjakinja Taliyah Brooks završila je druga na turneji drugu godinu zaredom. Brooks je godinu započela osvajanjem svoje prve svjetske medalje, osvojivši broncu na Svjetskom prvenstvu u dvorani u Nanjingu.

Zatim je završila druga u Talenceu i na američkom prvenstvu, s osobnim rekordom od 6526 na potonjem. To je poboljšala i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu sa 6581.U ženskoj konkurenciji Jana Košćak osvojila je 11. mjesto s 3277 bodova.

Skotheim je uživao u nevjerojatnoj sezoni u dvorani, počevši s europskim rekordom u dvoranskom sedmoboju od 6484 u Tallinnu. Pet tjedana kasnije osvojio je europski naslov u dvorani s još jednim kontinentalnim rekordom, 6558, a zatim je osvojio svjetsko dvoransko zlato u Nanjingu sa 6475.

Nastavio je taj niz na otvorenom, pobijedivši u Götzisu s vodećim norveškim rekordom na svijetu od 8909. Amerikanac Kyle Garland završio je drugi na ovogodišnjoj turneji kombiniranih disciplina, nakon što je ostvario tri od šest najboljih nastupa na svijetu.

U Götzisu je završio drugi iza Skotheima s 8626, a zatim je osvojio američki naslov s najboljim rezultatom u životu od 8869. Sezonu je završio osvajanjem brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u Tokiju.

Portorikanac Ayden Owens-Delerme osvojio je treće mjesto na turneji 2025. Svoju kampanju na otvorenom otvorio je sedmim mjestom u Götzisu s 8486, a zatim je uslijedila pobjeda od 8478 u Talenceu. Sezonu je zaključio osvajanjem srebra na Svjetskom prvenstvu, poboljšavši vlastiti nacionalni rekord na 8784.

jana koščak desetoboj Sedmoboj svjetsko prvenstvo Atletika

