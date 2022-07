Hajdukov navijač poručio zaštitarima: Zašto me maltretirate?

Hajduk je pobijedio u Varaždinu, navijači 'bijelih' nakon utakmice slave, a redakcija Dalmatinskog portala dobila je video snimljen pred sami susret.

Navijači su, kao i dosta puta do sada, trebali skinuti patike da bi ušli na varaždinski stadion.

Jedan od njih je bio i Tonći Prlac Prle, 59-godišnji torcidaš, kojemu to nije najbolje sjelo, prenosi Dalmatinski portal.

- Neću se skinit. Ne zanima me, imam kartu, pretresi me... Zašto me maltretirate? - rekao je Prlac redarima, a nakon toga mu je prišao i policajac.

Ipak, na kraju je nakon 10-ak minuta popustio da bi pogledao Hajduka, iako nije dobio odgovor na pitanje po kojem to zakonu treba skidati obuću.

