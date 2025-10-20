Vladimir Balić: Osijek je napravio kardinalnu pogrešku! Reći ću vam koga je trebao uzeti za trenera

Bivši, šampionski vratar Hajduka, nekadašnje Hajdučko srce Vladimir Balić, bio je gost Večernjakovog podcasta Stativa u kojemu je komentirao zbivanja u Hajduku i HNL-u. Na samom početku Balić je otkrio koje su to dvije stvari bile presudne da Hajduk odigra onako dominantno u Puli.



- Trener Garcia smanjio je ono otvaranje igre od golmana i dosta se igralo okomitije, te bijeli nisu sami sebi pravili probleme u tom otvaranju igre. Druga stvar je izostanak Marka Livaje. Do sada su se igrači očito skrivali iza njegove uloge i djela. Uvijek je bilo - Marko Livaja dao gol ili nije dao gol. Ovaj put su svi morali sudjelovati u tome da oni budu ti koji će riješiti utakmicu, i ovog puta su sasvim dobro odgovorili na to. To su dvije ključne stvari koje su presudile da Hajduk dobije ovu utakmicu.



Hajduk je četvrtu utakmicu igrao bez Marka Livaje, i u sve četiri je pobijedio. Što vam to govori?

- To mi govori da su se igrači probudili, odnosno da su do sada spavali. A povratkom Marka Livaje Hajduk će sigurno biti još bolji. Jer, Marko Livaja najbolji je napadač HNL-a. Može se to gledati i na način – možemo mi i bez Marka Livaje pobjeđivati. I naravno da možemo. Ali Livaja u ovakvoj momčadi, u kojoj su Krovinović, pa onda i osobito mladi igraču koji daju energiju – Hajduk može biti samo puno bolji. I bit će vrlo ozbiljan konkurent Dinamu za naslov prvaka.

Konstatirao je Joško Jeličić kako se Garcia možda prepao otkaza, pa je i zato primijeni najpragmatičniji nogomet?

- Sigurno je promijenio filozofiju igre s kojom je došao u Hajduk. Da je s ovom filozofijom koju je primijenio u Puli Hajduk igrao europske utakmice, sada bi još igrao u Europi. A to što Jeličić kaže da se Garcia prepao otkaza? Ma čega će se prepasti? Pa dobit će milijun eura i ide kući! Lako je meni za takav otkaz. Meni je drago da je Garcia shvatio da Hajduk mora biti što okomitiji, što manje problema sebi raditi u zadnjoj liniji, jer ne možete od golmana i stopera raditi Messija i Xavija. Nego igru trebaju voditi vezni igrači. Hajduk nije Barcelona, niti će ikada biti.

Ante Rebić u Puli je odigrao najbolju utakmicu otkako je stigao u Hajduk, a evo kako je Balić vidio njegov nastup.

- Anti Rebiću trebati neko vrijeme da dođe do svoje top forme. On je veliki igrač, ima veliku karijeru i Ante Rebić još Hajduku nije maksimalno potreban. U drugom dijelu prvenstva će on sigurno biti jedan od glavnih igrača. Kad se u potpunosti adaptira, vrati u trenažni proces, osjeti loptu, jer vidi se još da se s loptom nije dovoljno povezao, u drugom dijelu sezone, ako bude zdrav, bit će veliko, veliko pojačanje Hajduka"

Ivušić je imao dosta kriznih trenutaka.

- Ivica je dobar, čak odličan vratar koji je imao nešto lošiju sezonu na Cipru. Iako je s Pafosom osvojio dvostruku krunu, njegovo branjenje nije bilo na najvišoj razini. Istim putem nastavio je i kada je došao u Hajduk. Sad se pak vidi da je Ivica poboljšao dosta stvari, na primjer igru nogom, pa i njegova postavljanja na golu su jako dobra. Najbitnije je da on obrani ono što se može obraniti, a ono što je nemoguće – ne mora. U ovakvom Hajduku Ivica će imati malo akcija u kojima će morati sudjelovati, jer kad je Hajduk agresivan, okomit i rastrčan, tada Hajdukov suparnik nema nikakve šanse. Drago mi je da je Ivušić na dobrom putu. Jako je vidljiv njegov napredak u odnosu na prošlu sezonu.

S Vladimirom Balićem razgovarali smo i o njegovim drugim prvoligaškim klubovima, Vukovaru 1991. i Osijeku. Najprije: kakve šanse za ostanak u ligi dajete Vukovaru 1991.?

- Svi klubovi koji uđu u prvu ligu imaju i veliki problem s obzirom na veliku razliku kvalitete nogometa prve i druge lige. Vukovar 1991. očito je napravio dobru selekciju igrača, ali znate što je za klub najgore: kada mu tepaju da je simpatičan, a bodova nigdje. Vukovar 1991. morat će početi osvajati bodove, a njihov trenutačno najbolji igrač je – trener Čabraja! On je po meni jedan od najboljih hrvatskih trenera, onaj koji razumije nogomet, koji razvija mlade igrače i koji je već dao Vukovaru određeni „touch”. A da će mu biti lako – neće. Ne naprave li nešto u zimskom prijelaznom roku, u smislu pojačanja, teško će oni bilo koga sustići. Jedina im je sreća što Osijek dobro pliva – sarkastičan je Balić, pa nastavlja:

- Već prije mjesec dana kazao sam kako je Rožman bivši trener Osijeka. Samo je pitanje dana kada će dobiti otkaz. Osijek će pronalaskom novog trenera sigurno krenuti puno bolje.



Kako objašnajavte da Osijek s tolikim budžetom, već drugu sezonu zaredom provodi u donjem dijelu ljestvice?ž

- Najveća, kardinalna pogreška Osijeka je što nije doveo za trenera Silvija Čabraju kada je bio slobodan! Možete vi imati i budžet, i stadion, i sponzore, ali Osijeku – koji ima inat, navijače, energiju – treba kapetan koji će taj brod usmjeriti da ide svojim putem. Neka dovedu Čabraju za trenera, tu im je blizu, i s njim će vrlo brzo biti među prve tri momčadi u Hrvatskoj - zaključio je Vladimir Balić.