Hajduk dobio težak udarac uoči Jadranskog derbija s Rijekom i ostao bez svih šansi za osvajanje titule

Najbolji igrač Hajduka Marko Livaja mogao bi propustiti nedjeljni Jadranski derbi između Hajduka i Rijeke, koji se na Poljudu igra od 18:45 u sklopu pretposljednjeg, 35. kola SuperSport HNL-a. Najbolji strijelac (18 golova) i drugi asistent lige (9 asistencija) i dalje osjeća posljedice derbija protiv Dinama i nije siguran da će biti na raspolaganju Gattusu, javlja Dalmatinski portal.

U derbiju sigurno neće nastupiti Dominik Prpić, koji mora odraditi suspenziju zbog tri žuta kartona, no izostanak Livaje svakako bi se nemjerljivo više osjetio. Izostat će zbog ozljede leđa i Filip Uremović, a sve to dodatno komplicira ionako kompliciranu Hajdukovu situaciju u borbi za trofej. Uremovića bi trebao zamijeniti junior Marino Skelin, kojem će to biti debi u prvih 11 splitske momčadi jer drugih riješenja nema.

Momčad Gennara Gattusa dva kola prije kraja ima pet bodova manje od Rijeke i četiri manje od Dinama. Bez svih šansi za titulom će ostati i dan prije Jadranskog derbija, ako Dinamo u subotu pobijedi Lokomotivu u gradskom derbiju gdje je veliki favorit.