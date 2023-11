Hajduk dobio dvije kazne, Rijeka mora platiti zbog vrijeđanja Jakirovića

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige, Alan Klakočer, donio je odluke o kaznama iz utakmica 15. i odgođenog 3 kola.

Kazne u 15. kolu

Dinamo se kažnjava jer je na prvenstvenoj utakmici 15. kola Rijeka - Dinamo gostujuća navijačka skupina BBB u 77. minuti zapalila šest baklji koje su dogorjele na tribini, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 700 eura.

Hajduk se kažnjava jer je na prvenstvenoj utakmici 15. kola Hajduk - Varaždin domaća navijačka skupina Torcida, smještena na sjevernoj tribini, od 8. do 23. minute zapalila pet baklji i četiri bljeskalice, od 27. do 42. minute šest baklji i dvije bljeskalice, od 60. do 70. minute osam baklji i jednu dimnu kutiju, od 72. do 74. minute najmanje sedamdeset baklji (točan broj nije bilo moguće utvrditi zbog dima) i jedanaest bljeskalica te je zbog nastalog dima sudac prekinuo utakmicu u trajanju od dvije minute, od 76. do 84. dvije baklje i dvije bljeskalice, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini 11.000 eura.

Rijeka se kažnjava zbog toga što je na prvenstvenoj utakmici 15. kola Rijeka - Dinamo domaća navijačka skupina Armada u 23. minuti s istočne tribine bacila sedam plastičnih čaša s pićem na teren za igru u smjeru gostujućeg igrača Stefana Ristovskog, u 34. minuti bacila pet plastičnih čaša s pićem na teren za igru, u 50. i 53. minuti domaća navijačka skupina sa sjeverne tribine zapalila po jednu baklju, u 53. minuti domaći navijači s istoka bacaju dvanaest plastičnih čaša s pićem na teren za igru, te navijači sa zapada tri plastične čaše na teren za igru, u 61. minuti domaći navijači sa sjeverne tribine pale petnaest baklji i jedan strob, dok su u 77. minuti gostujući navijači BBB na južnoj tribini zapalili šest baklji, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 3.000 eura.

Kažnjava se i zato što dvije minute prije početka utakmice domaći navijači nakon izlaska gostujućeg trenera Sergeja Jakirovića iz tunela skandiraju “Cigane, Cigane” u trajanju cca 15 sekundi. U 23. minuti gostujućem igraču Stefanu Ristovskom skandiraju “Cigane, Cigane” u trajanju cca 15 sekundi, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 4.500 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 7.100 eura.

Kazne u 3. kolu

Hajduk se kažnjava jer je na prvenstvenoj utakmici 3. kola Osijek - Hajduk gostujuća navijačka skupina Torcida, smještena na sjevernoj tribini deset minuta prije početka utakmice zapalila dvije baklje, u 65. minuti aktiviran je jedan topovski udar koji je bačen u teren za igru, te je od 71. do 74. minute zapaljeno trideset i pet baklji, pet dimnih kutija i četiri topovska udara, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 4.700 eura.

Osijek se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 3. kola Osijek - Hajduk domaći navijači (Kohorta), smješteni na južnoj tribini u 64. minuti zapalili petnaest baklji, domaći navijači smješteni na istočnoj tribini tijekom cijele utakmice u teren bacali plastične čaše, dok je gostujuća navijačka skupina Torcida, smještena na sjevernoj tribini, deset minuta prije početka utakmice zapalila dvije baklje, u 65. minuti aktiviran je jedan topovski udar koji je bačen u teren za igru, te je od 71. do 74. minute zapaljeno trideset i pet baklji, pet dimnih kutija i četiri topovska udara, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini 3.500 eura.