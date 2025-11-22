Naši Portali
PREMIERSHIP

Gvardiolu svih 90 minuta u šokantnom porazu Cityja

Premier League - Newcastle United v Manchester City
Lee Smith/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.11.2025.
u 22:22

Mateo Kovačić nije konkurirao za utakmicu

U zadnjoj utakmici subotnjeg programa 12. kola engleskog nogometnog prvenstva Newcstle United je svladao Manchester City sa 2-1.

Junak pobjede bio je Harvey Barnes (63, 70) koji je u razmaku od sedam minuta zabio oba gola za domaće, a u međuvremenu je Ruben Dias (68) nakratko poravnao na 1-1.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru

Joško Gvardiol odigrao je čitav susret za City kod kojega Mateo Kovačić nije konkuriao za nastup zbog ozljede pete.

City je ovim porazom ostao treći sa 22 boda, četiri manje od vodećeg Arsenala, a jednim manje od drugog Chelseaja, dok se Newcastle pomaknuo na 14. mjesto sa 15 bodova.
Ključne riječi
Joško Gvardiol Premier liga Newcastle United Manchester City

