Gvardiolu svih 90 minuta u šokantnom porazu Cityja

U zadnjoj utakmici subotnjeg programa 12. kola engleskog nogometnog prvenstva Newcstle United je svladao Manchester City sa 2-1.

Junak pobjede bio je Harvey Barnes (63, 70) koji je u razmaku od sedam minuta zabio oba gola za domaće, a u međuvremenu je Ruben Dias (68) nakratko poravnao na 1-1.

Joško Gvardiol odigrao je čitav susret za City kod kojega Mateo Kovačić nije konkuriao za nastup zbog ozljede pete.

City je ovim porazom ostao treći sa 22 boda, četiri manje od vodećeg Arsenala, a jednim manje od drugog Chelseaja, dok se Newcastle pomaknuo na 14. mjesto sa 15 bodova.