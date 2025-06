VIDEO City i Juventus si poklanjaju golove! Gvardiol i Tudor s klupe gledaju bizarne pogreške

Prvo mjesto u skupini je i dalje neodlučeno uoči utakmice Juventusa i Manchester Cityja. U trećoj i posljednjoj utakmici grupne faze Svjetskog klupskog prvenstva dva europska diva odlučit će vrhu skupine, a u njoj sudjeluju i dva Hrvata. To su Joško Gvardiol s jedne te Igor Tudor s druge strane. Utakmica je na rasporedu od 21.00 sat.

Engleska momčad je snažno i dominantno započela utakmicu protiv kluba iz Torina. Nametnuli su se od prve minute i već u devetoj minuti poveli. Rayan Ait-Nouri je dodao loptu za Jeremyja Dokua koji se namjestio na desnu nogu i pucao neobranjivo za vratara Michelea Di Gregoria.

Međutim, vodstvo nije dugo potrajalo. Vratar Ederson je napravio veliku pogrešku pri dodavanju svojim braničima u 11. minuti. Teun Koopmeiners je presjekao dodavanje i zakucao loptu u mrežu. Svega 15. minuta kasnije, Juventus je napravio jednako kobnu pogrešku. Pierre Kalulu je nakon ubačaja reagirao vrlo nespretno i smjestio loptu u vlastiti gol.

