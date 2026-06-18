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Vatreni se odlično držali, ali turnir otvaraju porazom protiv Engleske
Je li Hrvatska teško oštećena protiv Engleske?
Dalić: 'Ovo je bilo loše, slabo smo reagirali'
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OPTIMISTIČNE PORUKE

Gvardiol nakon bolnog otvaranja SP-a: 'Glave gore, ništa nije gotovo'

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Mateja Papić
18.06.2026.
u 00:33

Joško Gvardiol nakon poraza Hrvatske od Engleske 2:4 u Dallasu nije skrivao razočaranje, ali je istaknuo kako je fokus već prebačen na nastavak turnira.

Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je Svjetsko prvenstvo 2026. porazom u utakmici punoj preokreta, u kojoj su se “Vatreni” dvaput vraćali u igru, ali su na kraju pali u drugom poluvremenu. Engleska je povela u 12. minuti iz kaznenog udarca Harryja Kanea, Hrvatska je preokret tražila i pronašla kroz pogotke Martina Baturine i Petra Muse, no Englezi su u nastavku preko Judea Bellinghama i Marcusa Rashforda osigurali pobjedu 4:2.

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Nakon susreta Joško Gvardiol je priznao da je obrana zakazala u ključnim trenucima. “Sigurno nije dobro. Dvaput smo se vraćali u utakmicu, znamo kvalitetu Engleske, znamo kakva su reprezentacija, no jednostavno nije bilo dovoljno. Pogotovo taj treći gol koji smo primili, mislim da je tu bio manjak koncentracije, a sve se jako brzo izdogađalo. Ostale su još dvije utakmice, ništa nije gotovo, treba dignuti glave”, rekao je Gvardiol.

Inače, prvi je pred kamere nakon poraza Hrvatske od Engleske 2:4 u Dallasu stao izbornik Zlatko Dalić, koji je bio nezadovoljan prije svega izvedbom svoje momčadi u drugom poluvremenu, kada je utakmica i odlučena. “Drugo poluvrijeme smo odigrali jako loše, pogotovo početak. U prvom poluvremenu smo dobro stajali, ali nažalost neke stvari nismo dobro odradili. Nakon trećeg i četvrtog gola bilo se teško vratiti u utakmicu”, rekao je Dalić. Izbornik je dodao kako u detaljniju analizu pojedinih situacija, posebno kod pogodaka Engleske, nije želio ulaziti. “Ne mogu sad komentirati što se dogodilo kod trećeg i četvrtog gola, slabo smo reagirali, posebno na dubinske lopte. To je to”, zaključio je Dalić.

S druge strane, engleski izbornik Thomas Tuchel logično je bio oduševljen izvedbom svoje momčadi u drugom poluvremenu: "Teška utakmica protiv teškog protivnika. U prvom poluvremenu smo se mučili. Imali smo briljatnu reakciju u drugom poluvremenu s mnoštvom šansi, imali smo mnogo energije, a to je upravo ono što smo htjeli. Morali smo izbaciti nervozu iz našeg sustava i u drugom smo poluvremenu izgledali kako želimo."

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SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
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Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Joško Gvardiol

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