FOTO Musa golom šokirao Engleze, pa briznuo u plač: Evo koliko mu znači igranje za Hrvatsku
U intenzivnom i sadržajno bogatom prvom poluvremenu dvoboja Hrvatske i Engleske u Dallasu, u prvom dvoboju tih momčadi na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, gledatelji su vidjeli čak četiri pogotka i stalne preokrete, a završnicu dijela obilježio je emotivni trenutak – gol i suze Petra Muse.
Engleska je povela rano nakon kaznenog udarca, a potom i realiziranog ponovljenog penala, no Hrvatska se brzo vratila u utakmicu. “Vatreni” su u 36. minuti odigrali lijepu akciju za izjednačenje. Petar Sučić je sjajnim potezom prevario englesku obranu i proigrao Martina Baturinu, koji preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogađa za 1:1.
Kada se činilo da će Engleska s prednošću otići na odmor, Hrvatska je udarila u samoj završnici prvog dijela. U 45+5. minuti uslijedila je sjajna akcija. Mario Pašalić je odigrao precizno za Ivana Perišića, koji je izbjegao zaleđe i nesebično poslužio Musu, a on iz neposredne blizine zabija za 2:2.
Posebnu težinu cijeloj priči dao je trenutak nakon pogotka. Naime, Musa je u emotivnoj proslavi zaplakao, potpuno preplavljen emocijama nakon svog važnog gola u debiju na velikoj sceni. Taj prizor jasno je pokazao koliko mu ovaj pogodak znači.