FOTO Pogledajte za koliko je Musa izbjegao zaleđe: Hrvatsku su milimetri dijelili od intervencije VAR-a

U intenzivnom i sadržajno bogatom prvom poluvremenu dvoboja Hrvatske i Engleske u Dallasu, u prvom dvoboju tih momčadi na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, gledatelji su vidjeli čak četiri pogotka i stalne preokrete, a završnicu dijela obilježio je emotivni trenutak – gol i suze Petra Muse.

Engleska je povela rano nakon kaznenog udarca, a potom i realiziranog ponovljenog penala, no Hrvatska se brzo vratila u utakmicu. “Vatreni” su u 36. minuti odigrali lijepu akciju za izjednačenje. Petar Sučić je sjajnim potezom prevario englesku obranu i proigrao Martina Baturinu, koji preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogađa za 1:1.

Ipak, Engleska je ponovno odgovorila i u 42. minuti stigla do novog vodstva preko Harryja Kanea, koji je glavom iskoristio ubačaj iz kornera i postavio 2:1. Kada se činilo da će Engleska s prednošću otići na odmor, Hrvatska je udarila u samoj završnici prvog dijela. U 45+5. minuti uslijedila je sjajna akcija. Mario Pašalić je odigrao precizno za Ivana Perišića, koji je izbjegao zaleđe i nesebično poslužio Musu, a on iz neposredne blizine zabija za 2:2.

🖥️ GOAL STANDS! NO OFFSIDE! 🖥️



🚨 IT IS OFFICIALLY 2-2! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇭🇷



VAR confirms Petar Musa was onside! The goal is given and the drama reaches boiling point in Dallas! What a game! 🍿🔥#ENGCRO #WorldCup2026 #ThreeLions #Vatreni #VAR #LiveMatch pic.twitter.com/Z3PDj2hq83 — A.K (@AKennethifeanyi) June 17, 2026

Posebnu težinu cijeloj priči dao je trenutak nakon pogotka. Naime, Musa je u emotivnoj proslavi zaplakao, potpuno preplavljen emocijama nakon svog važnog gola u debiju na velikoj sceni. Taj prizor jasno je pokazao koliko mu ovaj pogodak znači. Inače, Musu su centimetri dijelili od zaleđa, no, srećom, hrvatski napadač nije se našao u nedozvoljenoj poziciji.