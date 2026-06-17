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NAPETA UTAKMICA

FOTO Pogledajte za koliko je Musa izbjegao zaleđe: Hrvatsku su milimetri dijelili od intervencije VAR-a

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Mateja Papić
17.06.2026.
u 23:14

Musu su centimetri dijelili od zaleđa, no, srećom, hrvatski napadač nije se našao u nedozvoljenoj poziciji i gol za 2:2 je priznat

U intenzivnom i sadržajno bogatom prvom poluvremenu dvoboja Hrvatske i Engleske u Dallasu, u prvom dvoboju tih momčadi na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, gledatelji su vidjeli čak četiri pogotka i stalne preokrete, a završnicu dijela obilježio je emotivni trenutak – gol i suze Petra Muse.

Engleska je povela rano nakon kaznenog udarca, a potom i realiziranog ponovljenog penala, no Hrvatska se brzo vratila u utakmicu. “Vatreni” su u 36. minuti odigrali lijepu akciju za izjednačenje. Petar Sučić je sjajnim potezom prevario englesku obranu i proigrao Martina Baturinu, koji preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogađa za 1:1.

Ipak, Engleska je ponovno odgovorila i u 42. minuti stigla do novog vodstva preko Harryja Kanea, koji je glavom iskoristio ubačaj iz kornera i postavio 2:1. Kada se činilo da će Engleska s prednošću otići na odmor, Hrvatska je udarila u samoj završnici prvog dijela. U 45+5. minuti uslijedila je sjajna akcija. Mario Pašalić je odigrao precizno za Ivana Perišića, koji je izbjegao zaleđe i nesebično poslužio Musu, a on iz neposredne blizine zabija za 2:2.

Posebnu težinu cijeloj priči dao je trenutak nakon pogotka. Naime, Musa je u emotivnoj proslavi zaplakao, potpuno preplavljen emocijama nakon svog važnog gola u debiju na velikoj sceni. Taj prizor jasno je pokazao koliko mu ovaj pogodak znači. Inače, Musu su centimetri dijelili od zaleđa, no, srećom, hrvatski napadač nije se našao u nedozvoljenoj poziciji.

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SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
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Ključne riječi
petar musa hrvatska nogometna reprezentacija

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