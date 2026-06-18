Bruno Marić otklonio sve sumnje: Evo što se zapravo dogodilo kod ponovljenog penala

Hrvatska nogometna reprezentacija u utakmici 1. kola skupine L na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Dallasu, pred 70.389 gledatelja, izgubila je od Engleske s 2-4 (2-2).

Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz kaznenog udarca, izjednačio je Martin Baturina u 36. minuti, da bi novu prednost Engleskoj još jednom osigurao Kane u 42. minuti. Na 2-2 poravnao je Petar Musa u petoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela. Početkom nastavka, već u 47. minuti, za novo vodstvo Engleske pogodio je Jude Bellingham, da bi Marcus Rashford u 85. minuti povisio na 4-2.

Spomenimo da je kapetan engleske reprezentacije za prvi gol svladao Dominika Livakovića iz drugog pokušaja s bijele točke. Prvi udarac Livaković mu je sjajno obranio, ali nakon intervencije VAR suca Jeromea Brisarda glavni je sudac dvoboja Clement Turpin dosudio ponavljanje najstrože kazne jer je uočeno kako je Livaković prerano napustio gol-liniju.

O spornoj situaciji u emisiji HRT-a govorio je bivši hrvatski sudac Bruno Marić, koji je istaknuo kako je Turpin u cijelosti bio dosljedan svojoj reputaciji te da su njegove odluke na terenu bile ispravne. “Turpin je bio u skladu sa svojom reputacijom, doista su sve odluke na terenu bile jako dobre”, rekao je Marić, osvrnuvši se potom na poništenje i ponavljanje jedanaesterca.

"Prekršaj za penal ne treba posebno analizirati. Ono što je izazvalo interes navijača je poništavanje penala. Tehnologija sucu u VAR sobi odmah javlja da je napravljen prekršaj prekoračenje gol-linije tijekom izvođenja penala. On je samo provjerio kamere koje su mu bile dostupne i javio je glavnom sucu. To je činjenična odluka; to nije odluka suca na terenu, nego VAR sobe", kazao je. Marić je dodao i kako bi bolja komunikacija odluke prema gledateljima smanjila nedoumice: “Voljeli bismo da je ta odluka bila prikazana odmah i transparentno, a ne da smo morali čekati neko vrijeme da bismo se uvjerili u odluku VAR sobe.”