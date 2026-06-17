FOTO Perišić postao apsolutni hit SP-a: Oduševio letom iznad Baturine, ovo se ne viđa svaki dan

U trenucima kada je Hrvatska tražila ritam protiv Engleske u Dallasu, jedna od najupečatljivijih scena prvog poluvremena dogodila se nakon pogotka Martina Baturine, a u glavnoj ulozi bio je Ivan Perišić.
U trenucima kada je Hrvatska tražila ritam protiv Engleske u Dallasu, jedna od najupečatljivijih scena prvog poluvremena dogodila se nakon pogotka Martina Baturine, a u glavnoj ulozi bio je Ivan Perišić.
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
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Nakon što je Engleska povela iz ponovljenog kaznenog udarca u 12. minuti, “Vatreni” su se brzo vratili u utakmicu i u 36. minuti izveli lijepu akciju za izjednačenje.
Nakon što je Engleska povela iz ponovljenog kaznenog udarca u 12. minuti, “Vatreni” su se brzo vratili u utakmicu i u 36. minuti izveli lijepu akciju za izjednačenje.
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
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Kombinacija Petra Sučića i Martina Baturine rezultirala je pogotkom s ruba kaznenog prostora, a cijela momčad Hrvatske krenula je u euforično slavlje.
Kombinacija Petra Sučića i Martina Baturine rezultirala je pogotkom s ruba kaznenog prostora, a cijela momčad Hrvatske krenula je u euforično slavlje.
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
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Ipak, trenutak koji je privukao najviše pozornosti nije bio sam gol, nego reakcija Ivana Perišića. Iskusni hrvatski reprezentativac u slavlju je doslovno preskočio Baturinu. Energičnu proslavu Perišića pogledajte u našoj fotogaleriji.
Ipak, trenutak koji je privukao najviše pozornosti nije bio sam gol, nego reakcija Ivana Perišića. Iskusni hrvatski reprezentativac u slavlju je doslovno preskočio Baturinu. Energičnu proslavu Perišića pogledajte u našoj fotogaleriji.
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
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Uz važnu ulogu u samoj akciji, Perišić je još jednom potvrdio i svoj povijesni status u hrvatskom nogometu.
Uz važnu ulogu u samoj akciji, Perišić je još jednom potvrdio i svoj povijesni status u hrvatskom nogometu.
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
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Asistencijom za pogodak Petra Muse kasnije u susretu ušao je u povijest kao tek drugi igrač koji je upisao asistenciju na četiri različita Svjetska prvenstva – 2014., 2018., 2022. i 2026. godine.
Asistencijom za pogodak Petra Muse kasnije u susretu ušao je u povijest kao tek drugi igrač koji je upisao asistenciju na četiri različita Svjetska prvenstva – 2014., 2018., 2022. i 2026. godine.
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
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Ukupno, Perišić sada ima 12 izravnih sudjelovanja u golovima na svjetskim prvenstvima (šest pogodaka i šest asistencija), čime uvjerljivo predvodi ljestvicu hrvatskih igrača na najvećoj sceni.
Ukupno, Perišić sada ima 12 izravnih sudjelovanja u golovima na svjetskim prvenstvima (šest pogodaka i šest asistencija), čime uvjerljivo predvodi ljestvicu hrvatskih igrača na najvećoj sceni.
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
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