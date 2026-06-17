FOTO Perišić postao apsolutni hit SP-a: Oduševio letom iznad Baturine, ovo se ne viđa svaki dan
U trenucima kada je Hrvatska tražila ritam protiv Engleske u Dallasu, jedna od najupečatljivijih scena prvog poluvremena dogodila se nakon pogotka Martina Baturine, a u glavnoj ulozi bio je Ivan Perišić.
Ipak, trenutak koji je privukao najviše pozornosti nije bio sam gol, nego reakcija Ivana Perišića. Iskusni hrvatski reprezentativac u slavlju je doslovno preskočio Baturinu. Energičnu proslavu Perišića pogledajte u našoj fotogaleriji.