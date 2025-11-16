Naši Portali
NE ZANIMA GA STATISTIKA

Guardiola je rekao da je jedan od najtalentiranijih igrača koje je vodio, a on poručuje: Ja sam staromodni nogometaš

Premier League - Manchester City v Liverpool
Jason Cairnduff/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
16.11.2025.
u 13:12

Iako mlad, Cherki je već godinama na glasu kao jedan od najboljih driblera u svjetskom nogometu, a posebno je njime impresioniran trener Guardiola

Rayan Cherki ovog je ljeta ostvario veliki transfer. 22-godišnji francuski reprezentativac odlično je odradio prošlu sezonu Lyonu upisavši učinak od 13 golova i čak 21 asistencije što je nagnalo Pepa Guardiolu da francuskom velikanu plati 36 i pol milijuna eura za njegove usluge, a igraču je dodijelio dres s brojem 10.

Cherki je u lipnju debitirao i za francusku reprezentaciju, no početak epizode u Manchesteru obilježila mu je ozljeda bedra. Nakon oporavka, počeo je redovito igrati te je dosad nastupio u devet utakmica te ostvario učinak od tri gola i tri asistencije. Njegov statistički učinak na početku sezone je i više nego pristoja, no Cherki je u intervjuu za TF1 rekao kako ga takve stvari ne zanimaju:

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!

- Moj cilj je jednostavno uživati u nogometu. Ja nisam tip koji pati za statistikom, mislim da se to i vidi u načinu na koji igram. Ja sam staromodni nogometaš, a nekada ljudima statistika nije bila toliko bitna. No, svjestan sam da je u današnjem nogometu to bitan element.

Iako mlad, Cherki je već godinama na glasu kao jedan od najboljih driblera u svjetskom nogometu, a posebno je njime impresioniran trener Guardiola. Katalonski stručnjak rekao je kako je 22-godišnji ofenzivni veznjak jedan od najtalentiranijih igrača koje je imao priliku trenirati.

Cherki je za Triccolore dosad upisao tri nastupa i zabio jedan pogodak.
Pep Guardiola nogomet Francuska nogometna reprezentacija Manchester City

Kupnja