Njemački velikan sjetio se hrvatskog nogometaša: Pogledajte emotivnu objavu za Vuškovića

Hrvatski nogometaš Mario Vušković danas slavi svoj 24. rođendan, ali datum 16. studeni ima i drugi veliki značaj za njega. Točnu za godinu dana, istjeće četverogodišnja suspenzija zbog dopinške afere pa će se za 365 dana moći (napokon) vratiti na teren.

Vušković je dobio pozitivne rezultate testa na redovnom testiranju, a do danas odbija priznati krivnju za korištenje dopinga. Pokušao je tako smanjiti kaznu, no na kraju je 'zaradio' četverogodišnju suspenziju, no on i dalje tvrdi kako nije kriv. Pokrenuo je slučaj protiv njemačkog nogometnog saveza i svjetske antidopinške agencije, a sada se njegovim sporom bave i Vrhovni sud te Europski sud za ljudska prava.

Da je priznao krivicu, mogao je već biti oslobođen, no Vušković je ustrajan u svojoj tvrdnji kako je došlo do greške i kako je nevin. U cijeloj situaciji, njegov HSV oduševio je potezom kada mu je produžio ugovor iako Vušković još uvijek ne može igrati. Njemački velikan danas je podijelio i emotivnu objavu u njegovu čast.

Na Instagramu su objavili fotografiju s Vuškovićevim brojem 44, koji trenutačno nosi njegov mlađi brat Luka, te su jednostavno napisali 365, aludirajući na broj dana kada će se Mario moći vratiti na teren. Vuškoviću navijači HSV-a cijelo vrijeme pružaju podršku kao i navijači Hajduka.



