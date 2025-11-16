Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
VUŠKOVIĆ

Njemački velikan sjetio se hrvatskog nogometaša: Pogledajte emotivnu objavu za Vuškovića

Mario Vušković
Goran Kovačić/Pixsell
VL
Autor
Karlo Koret
16.11.2025.
u 11:25

Vuškoviću navijači HSV-a cijelo vrijeme pružaju podršku kao i navijači Hajduka

Hrvatski nogometaš Mario Vušković danas slavi svoj 24. rođendan, ali datum 16. studeni ima i drugi veliki značaj za njega. Točnu za godinu dana, istjeće četverogodišnja suspenzija zbog dopinške afere pa će se za 365 dana moći (napokon) vratiti na teren.

Vušković je dobio pozitivne rezultate testa na redovnom testiranju, a do danas odbija priznati krivnju za korištenje dopinga. Pokušao je tako smanjiti kaznu, no na kraju je 'zaradio' četverogodišnju suspenziju, no on i dalje tvrdi kako nije kriv. Pokrenuo je slučaj protiv njemačkog nogometnog saveza i svjetske antidopinške agencije, a sada se njegovim sporom bave i Vrhovni sud te Europski sud za ljudska prava.

Dominik Livaković vraća se u Dinamo!

Da je priznao krivicu, mogao je već biti oslobođen, no Vušković je ustrajan u svojoj tvrdnji kako je došlo do greške i kako je nevin. U cijeloj situaciji, njegov HSV oduševio je potezom kada mu je produžio ugovor iako Vušković još uvijek ne može igrati. Njemački velikan danas je podijelio i emotivnu objavu u njegovu čast.

Na Instagramu su objavili fotografiju s Vuškovićevim brojem 44, koji trenutačno nosi njegov mlađi brat Luka, te su jednostavno napisali 365, aludirajući na broj dana kada će se Mario moći vratiti na teren. Vuškoviću navijači HSV-a cijelo vrijeme pružaju podršku kao i navijači Hajduka.
Ključne riječi
poruka HSV Mario Vušković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja