Grad Novalja postao europski grad sporta za 2025. godinu, u konkurenciji gradova do 25 000 stanovnika

Daljinska regata

Sinkovići na regati u Bostonu zajedno u osmercu s velikim suparnicima Britancima koje su pobijedili u Parizu

Sinkovići će na daljinskoj regati "Head of the Charles" natjecati u dvojcu ali i osmercu a posljednji, i jedini, put kada su nastupili to je bilo prije deset godina i tada su pobijedili u obje discipline