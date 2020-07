Gračan: Možda bi Majeru koristilo da ode na posudbu

Bila je to večer Lovre Majera, pogodak, asistencija, blokiranje suparnika i odličan udarac kojim je pogodio vratnicu samo su dio sjajno odrađene utakmice ovog 22-godišnjeg Zagrepčanina u dresu Dinama u 2:0 pobjedi nad Varaždinom. Podsjetilo nas je to na dane kad je igrao u Lokomotivi, kad je svojim sjajnim igrama i zaslužio transfer u Dinamo. Nažalost, u dvije godine, koliko je sad ponovno stanovnik Maksimira (i kao klinac bio je u Dinamu, ali izabrao je drugi put preko Dubrave, Trnja i Lokomotive), nije igrao kao u lokosima i nije igrao kao ovog petka protiv Varaždina, a upravo smo takve partije od njega očekivali u ove dvije godine.

Otežale mu i ozljede

Doduše, nije ni dobio previše pravih prilika u kontinuitetu. Najprije ga je u tome spriječila ozljeda, problemi s gležnjem nikako nisu prolazili i na kraju je morao na operaciju u Barcelonu. Zbog toga je propustio jesenski dio prvenstva, a u drugom dijelu odigrao je samo četiri utakmice sa svih 90 minuta, u ostalima je ulazio ili je zamijenjen. Postigao je jedan pogodak i dodao dvije asistencije.

U sezoni koja je upravo završila 27 nastupa čine se kao dobra statistika, no minutaža nije baš tako dobra, ni približno. U Ligi prvaka dobio je devet minuta u 1:4 porazu od Manchester Cityja, u kvalifikacijama imao je tri nastupa s ukupno 40 minuta. U 36 kola HNL-a 14 puta bio je u startnih 11, ukupno je odigrao malo više od 1200 minuta, u kupu je od tri utakmice igrao u dvije s ukupnih 90 minuta. Ovaj pogodak Varaždinu tek mu je drugi u sezoni, prvi je zabio u zadnjoj utakmici Nenada Bjelice protiv Istre.

U svojoj posljednjoj sezoni u Lokomotivi imao je 34 nastupa, postigao je 14 pogodaka i imao pet asistencija, s daleko većom minutažom nego u Dinamu, igrao je više od 3000 minuta.

Naravno da se postavlja pitanje zašto u Dinamu nije pokazao sve ono što je pokazivao u Lokomotivi. Više je tu razloga. Jedan od njih sigurno je nedostatak kontinuiteta, nekim je igračima teško doći u formu ili držati je ako igraju svaku drugu ili treću utakmicu. Nenad Bjelica puno je rotirao momčad kako bi imao svježinu u brojnim utakmicama koje su plavi imali kod kuće i u Europi i to mu je donijelo odlične rezultate. Nadalje, nije isto igrati u Dinamu ili nekim drugim klubovima, ovdje je pritisak veći, traži se dobra forma odmah. K tome je i konkurencija daleko veća i treneri su lako iz velikog i kvalitetnog kadra mogli odabrati nekog drugog igrača.

– Prvo treba reći da je riječ o igraču koji ima izuzetan talent, dečku koji je jako odgovoran. Ne znam zašto u Dinamu nije u ove dvije godine imao veću minutažu. No događa se, kad igrač nema kontinuitet, uza sav svoj talent, počne se rađati crv sumnje. Ali on je doista golem potencijal, igrač koji može proći jedan na jednoga, napraviti višak, “fini” vezni igrač koji zna doći u završnicu, ima odličnu lijevu nogu. No u svemu je potrebno imati i strpljenja, kako i sam igrač tako i klub, a toga često nema – pun je hvale za Majera Nenad Gračan, nekadašnji izbornik mlade reprezentacije u kojoj je Majer igrao.

Doduše, i tamo je znao propustiti utakmice zbog ozljeda. Istina je i da je Majer, kada bi dobio priliku u Dinamu, mogao dati više. Protiv Varaždina vidjeli smo da zna i može, no u nekim drugim utakmicama nije igrao tako. Zbog svega toga i pojavile su se priče prema kojima će ovaj još uvijek mladi igrač ovo ljeto otići iz Dinama, na posudbu ili se transferirati. Spominje se Birmingham, klub u kojem igra bivši igrač Dinama Ivan Šunjić. Birmingham je zadržao svoj status drugoligaša, želi se pojačati pa se nagađa da bi to mogao biti upravo Majer.

Želi ga Birmingham

No pitanje je bi li to bio dobar izbor za Majera, “finu” desetku u tako tvrdoj ligi. Uostalom, nakon ovako dobre partije Majera, zacijelo je podignuo svoj ugled i u Dinamu u kojem će se tek raditi igračka kadrovska križaljka. I sigurno, kad bi u Dinamu vjerovali da Lovro može nastaviti s ovakvim partijama kao sad protiv Varaždina na kraju prvenstva, ne bi mu tražili “udavaču” jer to što je pokazao bilo je vrhunski.

– Ne znam je li mogući odlazak dobro rješenje za njega i za klub, u klubu i oni koji su uz Majera sigurno imaju svoje ideje. Možda ne bi bilo loše da ode godinu dana na posudbu, da uhvati kontinuitet pa se da se onda vrati u Dinamo i postane važniji u slaganju momčadi – zaključio je Gračan.