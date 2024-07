Gorica u prijateljskoj utakmici uvjerljiva protiv Lokomotive

NE MIRI SE S TIM

Bruno Marić zagrmio na HRT-u: 'One snimke je pustila neka hulja! Evo koja je moja poruka HNS-u...'

Kad dođe stranac, on će biti nešto kao mesija. Nitko neće govoriti da je on bandit ili da je naklonjen nekom klubu. On je prorok, a mi ne možemo biti proroci u svom selu - rekao je bivši šef hrvatskih nogometnih sudaca