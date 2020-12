Gorica preko Lokomotive do četvrtfinala Kupa

U osmini finala Kupa Hrvatske Gorica je u ponedjeljka na svom stadionu svladala Lokomotivu 3-1 i plasirala se u četvrtfinale.

U prvom poluvremenu dominira domaća momčad, no bez udrca prema golu. Gorica dolazi do prve prave prilike u 20. minuti susreta kada je nakon ubačaja Doke s 20-ak metara od gola Hrvoje Babec zapucao na gol, no Hendija je obranio.

Gorica u vodstvo dolazi u 30. minuti, a strijelac je Josip Mitrović. Nakon što je Kristijan Lovrić osvojio loptu na 30-ak m od gola Lokomotive s lijeve je strane ubacio u kazneni prostor a Mitrović zabija za vodstvo s pet metara.

Lokomotiva u 37,. minuti ima priliku za izjednačenje, Karačić je ubacio s desne strane u kazneni prostor, Aliyu puca, ali Kahlina brani.

Na početku drugog poluvremena Lokomotiva odmah ima priliku za izjednačenje, u 47. minuti je Tahiraj nakon ubačaja Chajle pucao pored gola. No u 50. minuti dolazi do izjednačenja, a strijelac je Aliyu kojem je Chajia dodao loptu na desetak metara od gola Gorice.

Lokomotiva ima piliku za gol i u 64. minuti, Karačić je dodao Tuciju, a on Tahiraju koji puca prema golu Gorice, no Kahlina brani.

Nakon toga slijedi prilika za Goricu, u 65. minuti Doka je ubacio loptu s desne strane, no Dieye nije uspio zabiti. Sedam minuta kasnije Kristijan Lovrić dovodi Goricu ponovo u vodstvo. Pobjegao je obrani po lijevoj strani i zabio za 2-1. Pet minuta kasnije Gorica povećava na 3-1, strijelac je Matar Dieye kojem je loptu dodao Golubickas.

Polsije ovog pogotka, Lokomotive kao da nema na terenu. No u 89. minuti sudac sudi penal nakon prekršaja Babeca. Lokomotiva ipak ne uspijeva smanjiti jer je Kahlina obranio udarac Karačića i Gorica je u četvrtfinalu.

Od ostalih susreta osmine finala, odigrana je samo jedna utakmica Udarnik Kurilovec- Osijek (0-4), a trebaju se odigrati još utakmice Zagreb - Hajduk (15. prosinca), Rudeš- Dinamo, GOŠK Dubrovnik - Slaven Belupo, Varaždin- Rijeka, Šibenik- Istra (svi 16. prosinca) i Oriolik- Rudar Labin (21. veljače 2021.).