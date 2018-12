Goran Jurić otkrio koji će vatreni povikati 'Ajmooooo!'

Gorana Jurića sjećam se iz doba u Croatiji. Tada sam ga imao priliku često gledati uživo. Ne sjećam se njegove loše utakmice u plavom dresu. Goca je bio igračina. I poseban na svim razinama. Mostarska škola i karijera uz koju su vezane stotine priča i anegdota. Goca danas vrijeme provodi u Zagrebu i Mostaru.

Modrićeva je priča čudesna

- Družim se s prijateljima. Standardni ritam, kava, ručkovi, večere... Pratim nogomet, to je moj život. Nadam se da će u nogometu još biti kruha za mene. Ne znam još u kojem ću smjeru, trenerskom ili možda menadžerskom, vidjet ćemo. Pratim utakmice Zrinjskog. Sjajni su. Taj klub raste svake godine. Ovdašnji nogomet ima slične probleme kao i hrvatski. Ako negdje ima dobrih nogometaša, onda je to u BiH. Nažalost, uvjeti rada su loši. No, Zrinjski raste zahvaljujući ponajprije Dinku Šulenti, alfi i omegi kluba - kaže Jurić.

Kada smo već kod mostarskih asova, nezaobilazan je još jedan genijalno duhovit čovjek s kojim Goran najčešće provodi vrijeme. Predrag Jurić, naravno...

- Stalno sam s Jukom. Veže nas dugogodišnje prijateljstvo. Najviše uživam u lovu na grdeline. Ptičji pjev me opušta, to je nešto savršeno i pticama se bavim od najranijeg djetinjstva. Imam 18 grdelina, a sa sobom sam nosio ptice kamo god sam išao. U Španjolsku, Zagreb, Beograd..., nisam ih imao jedino u Japanu. Nerijetko odem i na izložbe. A posebno mi je drago što se naš Juka zaljubio u ornitologiju i ptice - kaže Goran.

Izvan je nogometa, no naravno da prati zbivanja. Povijesnu godinu naše nacionalne vrste pratio je u Mostaru i Zagrebu. No, nije želio propustiti finale Svjetskog prvenstva. U Moskvi je uživo pratio sraz s Francuskom.

Ako želite pronaći mostarske asove i s njima se podružiti, morate svratiti u “Taboo”, njihovo omiljeno okupljalište. Posljednjih mjeseci najčešća tema njihovih nogometnih razgovora bio je, naravno, Luka Modrić.

- Bez ikakve dvojbe, zaslužio je sva ta silna priznanja. Njegov igrački rast traje već pet-šest godina. Čudesna priča za koju su rijetki predodređeni. Za ono što je dao za klub i reprezentaciju, kapa do poda. Nezamislivo je što smo napravili...

Koliko nam Luka još može dati na reprezentativnom planu?

- Puno. Posebice zbog fizičkih karakteristika. Pa on godišnje propusti jednu ili dvije utakmice, i to samo kad mu je potreban odmor ili kada ima kartone. Hvala Bogu, izbjegao je ozljede. Trebam li naglašavati da Real bez njega izgleda kao Leganés, a ne podcjenjujem Leganés. Kraljevski klub treba remont. To je sada potpuno jasno - naglašava Goran Jurić.

Nije zamjerio Messiju i Ronaldu što se nisu pojavili na krunidbi kralja Luke. Kada govori o reprezentaciji, Jurić naglašava:

- Ne bih zanemario ni igre Ivana Rakitića. Odmah je uz rame Modriću. Govore o nekim njegovim fizičkim deficitima, ali njegova anticipacija igre je nevjerojatna. I prije nego što primi loptu ima već nekoliko rješenja. Čudesan igrač.

Goca ima posebno visoko mišljenje o još jednom našem igraču.

- Veliki nam je hendikep što u reprezentaciji nemamo Marija Mandžukića u ovosezonskom izdanju iz Juventusa.

No, nema straha za ofenzivnu igru naše vrste.

- Andrej Kramarić je odličan igrač. S njim u momčadi možemo biti mirni. Ne bih zanemario ni Nikolu Kalinića, njega također trebamo, itekako. Sretan sam kada vidim mlade snage. Pritom posebno mislim na izniman potencijal Josipa Brekala. Izvanserijski je igrač, ima brzinu, tehniku, karakter, moć...

Ligu nacija doživljava na pozitivan način.

- Bolje Liga nacija nego prijateljske utakmice. To je sjajan poligon za mlade igrače i dokazivanje. Ali i za provjeru taktičkih zamisli. Zlatko Dalić ima sve što moderan trener mora imati. Naša priča u Rusiji morala je tako završiti. Mala Hrvatska postala je velika sila. Pobjeđujemo i kada ne igramo dobro jer sve funkcionira kako treba.

Jedvaj je veliki potencijal

Kao nekoć klasni branič, analizirao je igru naše zadnje linije. Domagoj Vida je izniman igrač, najbliži pristupu kakav je nekoć imao Goca.

- Bez takvih igrača nema momčadi. On je taj koji će povikati “Ajmooo!”. Volim takve igrače. A veliki potencijal za budućnost je Tin Jedvaj - naglašava Jurić.

Morali smo spomenuti i Dinamo.

- Otkako znam za sebe, Dinamo je dobar klub. Naravno, nije uvijek sve najbolje funkcioniralo, no u nogometu vam se mora posložiti milijun kockica. Trebate imati i sreće. Dinamu se ove godine dosta toga posložilo. Ali u nogometu je sve već izmišljeno. Nenad Bjelica normalnim je pristupom podigao momčad i doveo je na natjecateljsku razinu. Momčad mu je to vratila rezultatima. Bjelica je inzistirao na nekim igračima koji su postali okosnica momčadi, razumije nogomet i igrači su ga samo trebali slijediti. Kada se to dogodi, iskorak je neizbježan - naglašava Jurić.

Prati Lokomotivu, klub u kojem je bio pomoćni trener.

- Pohvalio bih rad Gorana Tomića, sjajan je trener i momčad mu igra lijepo i moderno - zaključio je Goran Jurić.

Jurićev izbor

Luka Modrić (Real) 10

Ivan Rakitić (Barcelona) 9

Mario Mandžukić (Juventus) 8

Šime Vrsaljko (Atletico, Inter) 7

Domagoj Vida (Beşiktaş) 6

Ante Rebić (Eintracht) 5

Andrej Kramarić (Hoffenheim) 4

Marcelo Brozović (Inter) 3

Dejan Lovren (Liverpool) 2

Danijel Subašić (Monaco) 1

Goran Jurić rođen je u Mostaru 5. veljače 1963. godine. Igrao je za Velež, Crvenu zvezdu, Celtu iz Viga, zagrebačku Croatiju, Yokohama F. Marinos i Zagreb. S Veležom osvojio je Kup Jugoslavije 1985./1986. godine, s Crvenom zvezdom prvenstvo bivše države 1988., a 1989. dvostruku krunu. Sa Celtom bio je prvak Druge španjolske lige. S Croatijom je četiri godine zaredom (1997. - 2000.) bio prvak Hrvatske, a dva puta (1997. i 1998. godine) osvojio je i Hrvatski kup. Za jugoslavensku reprezentaciju nastupio je četiri puta, a za Hrvatsku 16 puta. Bio je član hrvatske reprezentacije na SP-u 1998. godine u Francuskoj kada su vatreni osvojili broncu.