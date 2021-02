Goluža u suzama nakon odlaska Saračevića, Červar: Ja sam u potpunom šoku

Zlatko Saračević preminuo je nakon srčanog udara u Koprivnici u 60. godini života, a rukometni je svijet potresen. Vijest o odlasku legendarnog rukometaša proširila se i izvan Hrvatske. Evo nekih reakcija.

"Jako je teško kad odlaze veliki sportaši i ljudi, a naš Zlatko bio je upravo takav... Hvala Sarač, hvala na svemu!", stoji na Instagram profilu Hrvatskog rukometnog saveza.

"Zlatko Saračević bio je legendarni igrač nakon čega je postao uspješan trener, u muškoj i ženskoj konkurenciji", navodi francuski L’Equipe te napominje da je igrao za tamošnje klubove Nîmes, Bordeaux, Créteil i Istres.

"Užasne vijesti iz Hrvatske. Preminuo je Zlatko Saračević, a imao je samo 59 godina. Počivao u miru", napisao je danski rukometaš Rasmus Boysen na Twitteru.

"Teška srca primili smo vijest o odlasku našeg bivšeg igrača Zlatka Saračevića. Iskreno izražavamo sućut njegovoj obitelji i najbližima. Počivaj u miru, Zlatko", napisao je mađarski klub Veszprem.

Ovu je vijest posebno teško primio Slavko Goluža koji je sa Saračevićem bio u odličnim odnosima.

- Vraćao sam se večeras s utakmice i nazvao sam ga da mu čestitam na pobjedi, nije mi se javio. Kao dijete me primio u reprezentaciju, ja i Božidar Jović bili smo najmlađi, jako mi je teško, ne mogu pronaći riječi kojim bi opisao kakav je on bio čovjek. Znam da je u zadnje vrijeme teško proživljavao što mu se događalo, da je na njemu bio veliki pritisak, očito je bio preveliki. Stalno smo se čuli, on se veselio svakom mom uspjehu, ja svakom njegovom uspjehu, evo sada ga više nema. Tuga, ogromna tuga - rekao je kroz suze Goluža za 24sata.

Potresen je bio i bivši izbornik Lino Červar.

- Nije mi jasno, stvarno mi nije jasno, ja sam u potpunom šoku! Znam da nije bio bolestan, nije mi jasno.. On je bio primjer trenerske struke, sportskog ponašanja, olimpijski pobjednik, bio je i moj pomoćnik 2018. godine na Europskom prvenstvu. Bio je sve to, ali prije svega bio je čovjek. Nikad o nikome nije rekao jednu lošu riječ, i nitko o njemu nikada nije mogao reći ništa loše. Ne kažem to reda radi, zaista. Ja sam mu znao i pokojnog oca, on je isto bio veliki igrač, i igrao je na istom mjestu desnog vanjskog. Ma užas. Izgubili smo jednog velikog sportaša u ova nesigurna i teška vremena. Ovo je stvarno jedan težak udarac i za rukomet, i naš sport i sve nas koji smo ga znali. Šokiran sam, teško mi je u ovom trenutku govoriti. Izgubili smo jednog velikog čovjeka, sportaša, trenera. Strašno, bio je stvarno velik čovjek, ljudina - rekao je Červar za Sportske novosti.

It is with a heavy heart we received the news of the passing of our former player and Veszprém Fanfavorite Zlatko Saracevic. We send our deepest condolences to his family and loved ones! Rest in peace Zlatko! ⚫#RedUnited pic.twitter.com/qYu1dio3nC