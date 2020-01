Gojak opisao kako je izgledao rastanak s Olmom

Dinamo je završio sa svojim pripremama, u subotu počinje nastavak sezone, plavi kreću protiv Slaven Belupa i vidjet ćemo kako će izgledati bez Danija Olma, cimera Amera Gojaka.

Jesu li bile teške pripreme, kako biste ih usporedili s prošlima?

– Nijedne pripreme nisu lake pa tako nisu bile ni ove. Lako ih je uspoređivati s ostalima jer je princip isti. Jako sam zadovoljan kako smo radili, mislim da je ostvareno sve što je bilo planirano i osobno se osjećam odlično nakon ovih priprema – kazao nam je Amer Gojak.

Usporedite Rovinj i Belek, je li negdje nešto bolje, a nešto lošije?

– Našli ste krivu osobu za to pitanje, ha ha. Naše je da treniramo i igramo, a trava i lopta iste su i u Rovinju i Beleku. Osobno sam se pribojavao vremena, ali na kraju je ono bilo puno bolje nego lani u Turskoj. Rovinj ima sve što je potrebno za ovakvu vrstu priprema, od hotela, terena, mira koji smo imali. Možda bih izabrao Rovinj zbog promjene lokacije.

Najbolje mi je na desetki

Jesu li vam ove pripreme bile posebne zbog odlaska cimera Olma?

– To je profesionalizam. Danas se probudiš kao igrač Dinama, sutra si već u Bundesligi. To je put koji je već dobro znan svima nama i pripremali smo se na odlazak. Bilo je emotivno i lijepo. S Olmom nisam bio samo cimer nego i veliki prijatelj, a to ćemo ostati i dalje.

Pustili ste i suzu?

– Ponavljam, bilo je jako emotivno. On nije mogao zadržati suze na oproštaju, ja sam se rasplakao kada sam ga ispratio do automobila kojim je otišao u Zagreb. Tri godine smo cimeri, malo dulje suigrači koji su sve dijelili.

Kao što je Dani rekao, napravili smo velike stvari za klub i u jednom trenutku sve su mi se te slike počele vraćati. Suze su same krenule…

Nogomet je sport i profesionalizam, ali malo to vrijedi ako u njemu nema emocija. I nikad ih se nisam bojao pokazati. I na travnjaku, kada se slavilo, kada smo gubili i izvan njega.

Kada ste saznali da ide, je li vam rekao prije spavanja?

– Kada su mu javili da sutradan ide u Zagreb, otišao je do trenera i s njim razgovarao. Nakon toga rekao je nama koji smo bili pokraj njega. Dugo smo razgovarali tu noć jer nikako nismo mogli zaspati. Vrtjeli smo u glavi filmove svega onoga što smo prošli skupa.

Mislim da Dinamo može biti ponosan na Danija kao što je Dani ponosan na to što je nosio ovaj dres.

Što ste mu rekli na odlasku?

– Ništa posebno jer smo se čuli taj dan još nekoliko puta. I dan poslije kada je došao u Njemačku. Ne treba njemu ništa posebno govoriti. Jak je u glavi, na terenu svi znamo koliko je moćan. Vrijeme je da to vide i u Leipzigu.

Jeste li se čuli nakon što je potpisao za Leipzig, kakvi su mu dojmovi?

– Imao je puno posla ovih dana oko predstavljanja, prvih treninga i ostalog. Čujemo se, ali detalje bih zadržao za sebe.

Njegov odlazak i vama otvara više prostora, možete li se vidjeti u njegovoj ulozi?

– Dugo sam tu i mislim da sam valjda pokazao dovoljno toga da bih ovisio o odlascima drugih igrača. Odlično se osjećam, pun sam motiva i nemam problem s time ako me trener vidi na poziciji desetke jer se tu ionako najbolje osjećam i mislim da mogu najviše dati od sebe. No to želim izboriti na treninzima, a ne pomoću novina.

Nećete me uhvatiti u zamku

Za tu poziciju trebali bi se boriti vi, Majer i Ivanušec, imate li dojam tko je u prednosti?

– Bit će dovoljno utakmica i ne vidim da je itko u prednosti. To će biti odluka trenera temeljena na onom što vidi i osjeti na treningu. Ne brinem se za sebe.

Volite li više igrati protiv Rijeke ili Hajduka?

– Pa nema igrača koji ne voli igrati derbi utakmice. Iako sam protiv bilo kakvog biranja utakmica i za mene je ista ona protiv zadnjeg na ljestvici i ona u Ligi prvaka, jasno je da su derbi utakmice nešto posebno.

Napravite svoj konačan poredak HNL-a, s obzirom na to da će Dinamo biti prvi, od drugog do šestog mjesta.

– Neću se uhvatiti u zamku. Dinamo će biti prvi kada matematički osiguramo naslov. Nadam se što prije, ali do tada sigurno neću bahato nastupiti i proglasiti se prvakom – lukavo je zaključio Amer Gojak.

No, kako bilo, plavi u nastavak prvenstva ulaze s 12 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Hajduk, uz najbolji kadar koji ima, bilo bi ravno čudu da ponovno ne bude prvak.

Prosinečki je bio velik igrač i velik čovjek, s Bajevićem ćemo pokušati na Euro

Prosinečki je otišao s izborničke pozicije BiH, on vas je uveo u reprezentaciju, novi je Bajević.

– O Prosinečkom sam slušao kao o velikom igraču, jednom od najboljih na ovim prostorima. Uvjerio sam se da je velik trener, ali i čovjek. Uživao sam u reprezentaciji, ali kao i uvijek, trener je taj koji podnosi račune.

Žao mi je zbog takvog raspleta i želim mu puno sreće. Novi izbornik Bajević bio je velik igrač koji je vodio najveće klubove u Grčkoj, a to ne može onaj koji ne zna posao. Veselim se okupljanju i borbi za Euro u sklopu Lige nacija. Znate koliko znači odlazak na veliko natjecanje.

Hrvatska je stalno na velikim turnirima, a još uvijek se osjeti posebno raspoloženje kada igrate. Zamislite kako je u mojoj BiH kojoj je to rijetkost. Nismo bili pravi u kvalifikacijama, ali dok postoji šansa, postoji i nada, uvjereni smo da možemo do kraja – rekao je Gojak.