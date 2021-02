Germania daje najveće tečajeve: Lyon 1.75, Atalanta 1.70 i Napoli 1.50

Germania Sport kladionica donosi nova tri poklona za svoje vjerne igrače i ove nedjelje - budite sigurni u jednu stvar: na sljedeća tri para danas nigdje nećete naći veće tečajeve.

Ako planirate odigrati listić i dobro se provesti uz sportsko klađenje, jasno vam je kako je stranica Germania Sport kladionice najbolja opcija, a osim uplate u poslovnicama, na web možete uplatiti platnim karticama, putem Germania bona, A-bona, AirCasha te Skrilla.

Na današnjem rasporedu imamo veliki broj utakmica u kojima ćemo sigurno uživati. No, ne planiramo samo uživati, već nešto i zaraditi, a ukoliko sljedeća tri događaja odigrate u Germania Sport kladionici i bilo kojoj drugoj kladionici na svijetu, shvatit ćete jedni stvar – mogući dobitak, odnosno konačni tečaj , najveći je baš u Germaniji!

Marseille – Lyon (danas, 21:00) DVOJKA, 1.75

Derbi! Domaćin, koje će s klupe voditi nekadašnji izbornik Argentine, danas na raspolaganju neće imati Amavija, Benedetta, Rongiera i Sakaija, dok gosti u ovu utakmicu ulaze potpuno kompletni. Utakmicu će suditi Millot, a iako to nije baš uobičajeno, danas su Lavovi veliki favoriti na Velodromeu. Lyon je trenutno treća momčad prvenstva, s pobjedom bi preskočili drugoplasirani PSG, dok u slučaju kiks riskiraju da ih na prvenstvenoj tablici preskoči Monaco. Depay je u izvrsnoj formi, ove sezone je u Ligue 1 skupio 14 pogodaka i sedam asistencija, a jako dobru sezonu ima i Ekambi koji je sad na 11 pogodaka i pet asistencija. U posljednjih pet međusobnih ogleda, Lyon je slavio u tri navrata, Marseille jednom, a posljednja utakmica završila je podjelom bodova (1:1). Očekujemo dobru utakmicu, a tečaj na Lyon je najveći kojeg možete naći diljem hrvatskih kladionica, stoga se isplati danas probati tipovati na goste.

Sampdoria – Atalanta (danas, 12:30) DVOJKA, 1.70

Kad je riječ o igračima kojih danas neće biti, kod domaćina to su Colley, Silva i Torregrossa, dok Gasperiniju nedostaju Djimsiti, Hateboer i Zapata. Izostanak potonjeg svakako je veliki udarac za Božicu, ali usprkos svemu oni su i dalje veliki favoriti da danas dođu do sva tri boda u Genoi. Atalanta je nesretno poražena u Ligi prvaka na domaćem terenu od Real Madrida, ali većina ljudi smatra da je glavni krivac za to sudac Stieler koji je isključio Freulera već u 17. minuti. Prije tog susreta Božica je nanizala tri pobjede stoga nije čudno zašto analitičari danas njima daju veliku prednost. Sampdorija pak u posljednjih pet utakmica ima dvije pobjede, dva poraza i jedan remi, s tim da su u posljednjem kolu poraženi od Lazija na Olimpicu s minimalnih 1:0. U posljednjem međusobnom ogledu Sampdorija je slavila u Bergamu rezultatom 1:3, ali Atalanta si takav kiks ne bi smjela dozvoliti dva puta u sezoni. Očekujemo dobru i kvalitetnu utakmicu, a sve vuče ka tome kako će gosti danas slaviti. No, u Serie A nema pravila…

Napoli – Benevento (danas. 18:00) JEDINICA, 1.50

Iako Rino Gatusso na raspolaganju nema Hysaja, Lozana, Manolasa, Ospinu i Petagnu, domaći sastav je usprkos svemu veliki favorit da danas ostvari rutinsku pobjedu protiv Beneventa. Gostima nedostaju Falque i Glik, dva igrača koja su im od velike važnosti, a utakmicu na Stadionu Diego Armando Maradona sudit će Abisso. U posljednjih pet ogleda, gosti su čak četiri puta remizirali, dok je domaći sastav izlazak iz loše serije nagovijestio pobjedom protiv Granade u Europskoj ligi. U prvom ogledu ove dvije momčadi ove sezone, Napoli je u gostima slavio rezultatom 1:2, a strijelci pogodaka bili Insigne i Petagna, s tim da je domaćina u vodstvo doveo brat zvijezde Napolija, Roberto Insigne. Trebala bi ovo biti dobra utakmica, a sve osim pobjede gostiju bilo bi veliko iznenađenje.