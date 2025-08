Garcia otkrio svoj plan za Rebića: 'Sve će ovisiti o današnjem danu i još jednoj stvari'

Hajduk će ovoga četvrtak zaigrati prvu utakmicu trećega pretkola Konferencijske lige protiv Dinamo Cityja. Albanski klub stiže na Poljud. U prethodnom su kolu svladali Ziru, ali uz puno više problema od očekivanog. Nakon remija u Bakuu (1-1), Splićani su domaću utakmicu otvorili pogotkom u 19. minuti. Usprkos igraču manje gosti su izborili produžetke golom u trećoj minuti sudačke nadoknade. Hajduk je konačnih 2-1 postavio u 5. minuti prvog produžetka. Okršaj s Dinamom su na konferenciji za medije najavili Gonzalo Garcia i Šimun Hrgović.

Poseban fokus bio je na statusu Ante Rebića, koji se nedavno priključio momčadi. "Neće zaigrati od prve minute. Kratko je s nama, kratko trenira. Nije spreman za igru od prve minute. Vidjet ćemo hoće li ući, ovisit će o tome kakav će biti danas i kakva će biti utakmica", rekao je Garcia. Trener Hajduka ne skriva respekt prema suparniku: "Dobra ekipa, drugačija od ovih koje smo dosad igrali. Inzistiraju na presingu, napadaju. Gledali smo njihove utakmice koje su uglavnom kontrolirali. Imaju kvalitetu u sredini terena i brzinu u napadu. Bit će težak protivnik."

FOTO/VIDEO Oluja i nevrijeme na Poljudu! Navijači se zabavljaju, a na terenu potop

Na pitanje je li Zira bila teži protivnik od Dinama, Garcia odgovara: "Zira je bila jako težak protivnik, mislim da ljudi ne znaju koliko su dobri. I Dinamo je jako dobar. Povijest pokazuje da je svaki protivnik u Europi težak. Ako ne budeš na najboljoj razini, možeš ispasti. To je priča kluba zadnjih godina." Dodaje da njegova momčad mora igrati na maksimumu: "Igrači marljivo rade, vidi se napredak. Jasno im je da je to jedini put. Ni u ligi ni u Europi ne možete misliti da je nešto lako. Ljudi često tako pogriješe u nogometu. Svi znaju što rade i svi imaju dobre igrače."

Osvrnuo se na probleme s uzvratnim utakmicama u gostima: "Dat ćemo sve od sebe i sutra i u uzvratu. Igramo 180 minuta, možda još i 30 uz to – dug je put. Kakav god rezultat bio sutra, imat ćemo još barem 90 minuta u Albaniji." Na pitanje je li trener Dinama njihova najjača karika, Garcia kaže: "Po meni, igraju drugačije i igraju dobro. Njihov trener je već osvajao albansku ligu s drugim ekipama. Imaju ideju i to je dobro za njih."

Nekoliko je pitanja postavljeno i Hrgoviću. Najprije je rekao da se nada pozivu u reprezentaciju: "Naravno da se nadam, ali to moram prvo zaslužiti na terenu. Imam tek 21 godinu i vjerujem da ima vremena za mene. Moje je da se pokažem." Rekao je da su već analizirali protivnika, a zatim se osvrnuo na povratak na prirodnu poziciju lijevog beka: "Sigurno da mi je lakše igrati lijevog beka, to je moja prirodna pozicija. No zahvalan sam bivšem treneru koji me stavio na desnog beka. Tamo sam se dodatno razvio. Spreman sam igrati gdje god me trener treba."

Osvrnuo se na loše otvaranje i zatvaranje utakmice protiv azerbajdžanskog kluba. "Na početku utakmice trebalo nam je malo vremena da se posložimo na terenu. U završnici smo primili gol kakav jesmo, teško je to objasniti. Ali nismo se raspali, nastavili smo igrati i vjerovali smo da ćemo doći do pobjede", rekao je Hrgović.