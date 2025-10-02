Garcia otkrio što misli o situaciji s VAR-om pa prokomentirao protivnika: 'Zaslužili su više nego su dobili'

Nogometaši Hajduka ove subote od 15:45 gostuju u Vinkovcima kod novaka u ligi, Vukovara. Prilika je to Bijelima da protiv posljednje momčadi prvenstva nakon osam kola dođu i do treće uzastopne pobjede, nakon poraza od Varaždina i Dinama svladali su Koprivnicu u Kupu s 4:1 i Lokomotivu u prvenstvu s 2:0.

Otegotna okolnost za stratega Hajduka Gonzala Garciju bit će izostanak najboljeg igrača Marka Livaje. 'Desetka' Bijelih ozlijedila se u utakmici s Lokomotivom te mu slijedi stanka od otprilike tri tjedna. Garcia je ovako najavio utakmicu, a naravno da sve najviše zanima tko će početi u vrhu napada.

- Rebić je spreman. Vidjet ćemo hoće li biti napadač ili neka druga pozicija.

Tko će biti kapetan?

- Kapetan? Ako Krovinović bude igrao, onda on. Ako ne, netko drugi će bit. Ali nije ni važno.

Mladi igrači su se malo pogubili u posljednje vrijeme, je li Luka Hodak blizu debija?

- Što se mladih igrača tiče... Mlačić dobro radi i uvijek ima mogućnost igrati. Hodak također dobro radi, blizu je. Nitko u ekipi nema zacementirano mjesto. Na dosta pozicija nisam u potpunosti sretan. Ako nastavi ovako radit, dobit će šansu.

Neki su unaprijed upisali bodove protiv Vukovara, hoćete li istrčati isto kao protiv Lokomotive?

Još nismo imali laku utakmicu, posebice u gostima. Vukovar igra dobro kod kuće, pobijedili su protiv Rijeke, a mi to nismo uspjeli. Teška utakmica. Ako upišemo bodove unaprijed, napravit ćemo veliku grešku. To nikad ne smijete napraviti.

Hoće li Edgar Gonzalez ponovno biti u prvih 11?

Ne znam, nikad neću otkriti sastav. Imali smo grešaka u obrani. Ako kažemo da ih je napravio samo Edgar, lažemo. Mislim da je Šarlija odigrao dobro, ostali baš i ne. Nitko nije bio odličan, ali borili smo se, bili smo dobri u prvom dijelu. U drugom poluvremenu smo se mučili i radili greške, ali bilo je i dobrih poteza. Sada je cilj ispraviti greške.

Jeste li gledali utakmicu Vukovara i Rijeke? Što mislite o sljedećem protivniku?

Vukovar je u svim utakmicama kod kuće bio ravnopravan. Ima opasne i brze igrače prema naprijed, napadač im dobro zadržava lopte. U dosta utakmica su zaslužili više nego što su dobili. Protiv Rijeke je bila dosta otvorena utakmica. Sad imaju novog trenera i najviše smo se fokusirali na utakmicu sa Silvijom Čabrajom. Ali sigurno je da su dobra ekipa.

Otkrio je Garcia kako, osim Livaje, neće moći računati ni na Brunu Durdova koji ima problema s gležnjem i Bambu koji je ozlijeđen još od derbija s Dinamom. Njih dvojica ne treniraju s ostatkom momčadi i neće konkurirati za nastup, a Marina Skelina nema već duže vrijeme.

Osvrnuo se Španjolac i na situaciju kod VAR provjere pogotka Ante Rebića u posljednjem kolu protiv Lokomotive. Rekao je kako je i on na prvu pomislio kako je riječ o zaleđu, ali da je kasnije vidio da nije. Dodao je i kako ne vjeruje u teorije zavjere te kako ne osjeća da su sudci pomogli njegovoj momčadi niti želi njihovu pomoć.

Potom je uslijedilo pitanje izgleda li mu Vukovar kao da mu treba vremena za tranziciju iz prve u drugu ligu - Kad ulazite iz druge lige, morate se naviknuti i prilagoditi novim protivnicima. Prije ste bili najjači u svojoj ligi, a sad nastojite biti u sredini. Treba vremena, drugačiji je ritam, drugačiji su protivnici. Ovdje te možda više napadaju nego u drugoj ligi. Bore se, ponekad gube zbog raznih stvari, ali dobri su. Prošli put su izgubili, ali imali su šansi i mogli su ostvariti bolji rezultat.

Otkrio je Garcia i što misli o svom kolegi na suprotnoj strani, novom treneru Vukovara Silviju Čabraji - Direktan je, voli igrati prema naprijed, puno ubačaja, agresivan je. Bio je dobar u Lokomotivi. Teško je igrati protiv takvog nogometa ako niste dobri, ako niste sigurni na lopti. Trebat će mu vremena da to uvede i u Vukovar, ali pokušat će. Očekujemo agresivnu ekipu koja će napadati gol s puno igrača.