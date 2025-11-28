Garcia konačno progovorio o tome kakav odnos ima s Livajom: 'Nema smisla plakati i ispričavati se'

Hajduk za vikend u subotu igra protiv Varaždina od 15:30 na Poljudu protiv Varaždina igraju utakmicu 15. kola SuperSport HNL-a. Splićanima će to biti prilika za povratak pobjedama nakon debakla na gostovanju kod Rijeke, dok Varaždinci u susret ulaze nakon poraza od Dinama na Maksimiru.​

Trener Hajduka Gonzalo Garcia najavio je utakmicu na konferenciji za medije. Glavna tema nakon Jadranskog derbija bila je odnos Garcije i kapetana Marka Livaje. Prema prošlotjednoj izjavi trenera, Livaja, koji se vraća nakon ozljede, nije igrao protiv Rijeke jer je rekao da se ne osjeća dobro zbog bolova u trbuhu.

- Ne znam hoće li početi jer to nikad ne otkrivam. U Rijeci nije bio nesporazum, nije se osjećao dobro, tako je rekao. Ne treba od toga raditi veliki problem - rekao je o Garcia o tome kakav odnos ima s Livajom.

- Pričamo iza svake utakmice. Bio je to težak poraz, čudna utakmica koja se ne dogodi često. Primili smo gol iz prvog udarca, zatim smo pogriješili... Bila je to utakmica u kojoj sve ide kontra. Naravno, osjećamo se loše kao i naši navijači. Ja sam prvi put primio pet golova, vjerojatno i veliki dio igrača. Pokazali smo da možemo igrati, ali svaki gol Fruka je ulazio. To je nogomet, sr*nja se događaju. Nema smisla plakati i ispričavati se - izjavio je Garcia na pitanje je li razgovarao s predsjednikom Bilićem i sportskim direktorom Vučevićem.