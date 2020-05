Ganuo ga gestom: Dječak obolio od raka Luki Modriću nikad ovo neće zaboraviti!

Imaginad que acabáis de cumplir 15 años y al día siguiente recibís un video como este. Remitente : @lukamodric10 , centrocampista del @realmadrid Destinatario : Raúl, orgulloso cumpleañero en aislamiento. Así de emocionante fue su felicitación de cumpleaños 💙 Todo un regalo para Raúl 🎁 ... ¡Normal que se quedase sin palabras! 😍 Seguimos ideando, pensando y repensando, removiendo cielo y tierra para poder decirles a los peques #NoEstásSolo. Dure lo que dure tu aislamiento, ¡aquí estamos para alegrarte el día!

