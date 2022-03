FOTO Šef Zvezde brani Delije: Neprijatelji Srbije tumače stvari kako njima odgovara

Generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, pojasnio je potez navijača svoga kluba. Naime, koreografija Delija na početku utakmice između Zvezde i Partizana (2:0) nije bila baš najjasnija ni tamošnjoj, a ni široj javnosti. Pojedini mediji vidjeli su ju kao podršku Delija Rusiji, a protiv Ukrajinaca.

Podsjetimo, Delije su na početku utakmice podigle koreografiju groblja, a potom i lika iz filma "Maratonci trče počasni krug", s porukom: "Dobra večer".

- Naši navijači su stvarno kreativni i često šalju neke poruke kroz rebuse koje ni ja kao prvi čovjek kluba ne mogu riješiti. Nije mi bilo u početku jasno šta to znači, pa sam pitao. Nakon 30 minuta mi je stiglo 100 poruka i odgovorio sam da ne znam, a na kraju su mi objasnili da je to kultna scena iz "Maratonaca" kada onaj dolazi i kaže "Dobra večer" i grobari se razbježe. Topalovići su grobari, a to je sinonim za navijače Partizana. Gdje su oni tu uvukli Ukrajinu u tu priču, meni nije jasno. Kakve imaju veze "Maratonci", grobari i "dobra večer" s Ukrajinom? Nema nikakve veze - govori Terzić i dodaje:

- Kada se prikazuje mrak, sahrana, mjesečina i te boje... Nema nikakve veze sa Ukrajinom. Neprijatelji Srbije stalno pokušavaju tumačiti stvari na način na kojim njima odgovara - zaključio je direktor Crvene zvezde.