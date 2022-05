FOTO Poznata Hrvatica se javila iz bolnice nakon operacije: Hvala vam svima na podršci

Nakon što je na sedam posljednjih turnira ispadala na samom startu, 24-godišnja Dubrovčanka Ana Konjuh bila je prisiljena otkazati nastup u Roland Garrosu. Posljednjih dana na treninzima u Parizu osjećala je bol u lijevoj nozi, a sada se pokazalo da ozljeda i nije tako bezazlena, rekli su joj da joj je napukla kost (fibula).

Na kraju je Konjuh završila na operaciji i to nakon što je 19 mjeseci izbivala s terena zbog četiri operacije lakta.

Hey guys,

So unfortunately I had to withdraw from @rolandgarros since I had a fall and fractured my fibula. Surgery is done and it all went well. Not sure how long the rehab will be but hopefully I’ll be back as soon as possible.

Thanks for all your messages and support.

🤍 pic.twitter.com/LNNw54ant2