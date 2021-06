FOTO Nevjerojatno: Hrvatska igrala sve utakmice s krivim grbom?!

Posljednji, nadamo se, peh hrvatske reprezentacije u sklopu ovoga Eura dogodio se van travnjaka. Po povratku u Rovinj, Modrić i društvo shvatili su da su nosili krivi grb.

I ne, nije to bila borba oko toga treba li na ljevoj strani dresa biti grb nogometnog saveza ili države, već je pitanje onoga koji se nalazi na sredini. Naime, ondje su zastave država koje igraju taj susret i datum te mjesto odigravanja utakmice.

Službeni hrvatski državni grb i njegova šahovnica započinju prvim crvenim poljem. No, ne i na dresovima hrvatske reprezentacije.

Naime, dečki su odigrali sve četiri svoje utakmice u dresovima koji su na sebi imali naš grb s početnim bijelim poljem.

Doduše, to što se mora, a što ne je isto relativno s obzirom na to da Englezi i Španjolci ga uopće nisu imali, a još zanimljivije je da su Škoti i Česi imali - točan.

