FOTO Marko Livaja nikada nije polagao vozački ispit. Supruga ga vozi na trening u Porscheu

Najveća zvijezda Hajduka, Marko Livaja, otkrio je jednu zanimljivu činjenicu, a to je da nema položen vozački ispit. Stoga ga na trening prema Poljudu vozi njegova supruga Iris ili netko od prijatelja. Gospođa Livaja je na Instagramu objavila kako vozi prema Poljudu, a mnogi su zaključili kako je suvozač upravo njen suprug Marko.

- Ma nemam ja volje za to, još kad sam bio mulac nije me nikako privlačilo sjest za volan. Nisam ni vozački polagao. I uvijek bi me netko vozio. Kako se snalazim? Imam dosta prijatelja, a i supruga Iris mi je na usluzi - kaže napadač vatrenih.

- Na primjer, u Ateni mi je AEK dao posebnog vozača... Ne, nemam u Hajduku vozača, ali prijatelji uskaču... Mislim da ću i to morati uskoro riješit, ne mogu se stalno izvlačiti. Djeca će narast, kćerka će u vrtić, pa moram onda i ja početi vozit da budem na usluzi, a ne da mi sve bude na supruzi - rekao je Livaja prošle godine za Slobodnu Dalmaciju.

Livaja je i ove sezone najbolji strijelac SuperSport HNL-a, do sada je zabio 16 pogodaka uz osam asistencija.

Foto: Iris Livaja Instagram