FOTO Kad Nole poludi: Srbin se naživcirao pa svom snagom bacio reket na tribine

Nikako nije išlo Novaku Đokoviću. Nakon što je izgubio oba polufinala, danas je ostao i bez bronce. No, nije sve prošlo mirno.

Prvi reket svijeta izgubio je živce u maratonskom prvom gemu trećeg seta, Srbin je prvo izgubio iscprljujuću izmjenu od čak 27 udaraca, a iako je zatim uspio spasiti gem, prilikom sljedeće duge izmjene, Noletu su popustile kočnice i u bijesu je lansirao reket na, srećom prazne, tribine Ariaki arene u Tokiju.

Throwing your racquet into the grandstands in anger should be a default, even if they are empty. #olympics #7Olympics #tennis #srb Djokovic pic.twitter.com/51iXZvFGpA