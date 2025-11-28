Filip Zubčić ide u borbu za top 10, najbolji hrvatski skijaš solidan u prvoj vožnji

Austrijanac Stefan Brennsteiner vodeći je nakon prve vožnje veleslaloma za Svjetski kup u američkom Copper Mountainu, dok je najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić 13. sa 1.44 sekunde zaostatka.

Brennsteiner je odlično iskoristio startni broj 1 te ostvario 26 stotinki bolje vrijeme od drugog Slovenca Žana Kranjeca koji je imao startni broj 2, odnosno 48 stotink od trećeg Švicarca Thomasa Tumlera koji je startao s brojem 3.

Najveći favorit za pobjedu prije početka utrke, Švicarac Marco Odermatt zbog otklizavanja sredinom staze morao je odustati iako je do tog trentunka imao najbolje prolazno vrijeme.

Druga vožnja na programu je od 21 sat.