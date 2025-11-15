Fifa objavila video čim se Hrvatska plasirala na SP, neki su bili jako ljuti: 'Ovo je nepotrebno'

Hrvatska pobjedom nad Farskim Otocima slavi sedmi odlazak na svjetska prvenstva u svojoj povijesti. Dalićeva Hrvatska treći put u nizu odlazi na veliku scenu nakon dva veličanstvena uspjeha. Vodio je sadašnji izbornik Hrvatsku do srebra u Rusiji 2018. godine, kada je izgubljena finalna utakmica od Francuske, dok je četiri godine kasnije, na prvenstvu kojeg je organizirao Katar, Hrvatska osvojila broncu nakon pobjede protiv Maroka u ogledu za treće mjesto.

Računajući svjetska i europska prvenstva iduće godine Hrvatska će igrati 14. put na nekom od velikih natjecanja. Čim su Vatreni osigurali plasman na svjetsku smotru, Fifa je objavila nezaboravni video na službenom X profilu iz četvrtfinalne utakmice SP-a 2022. Hrvatska - Brazil koja je odlučena boljim izvođenjem jedanaesteraca, a neki nisu baš bili oduševljeni time.

Radi se naravno o navijačima Brazila koji se još uvijek nisu pomirili s porazom iz Katara, imali su ogromna očekivanja od turnira, sanjali su plasman u finale, ali vatreni su im uništili snove: 'Ovo je nepotrebno', poručio je jedan navijač u komentarima.

- Vatreni - rekao je predsjednik Fife Gianni Infantino svoj govor na hrvatskom jeziku u kojem je čestitao hrvatskoj reprezentaciji na još jednom velikom uspjehu, a onda je obraćanje nastavio na engleskom:

- Čestitke, Hrvatska će ponovno zasjati na svjetskoj pozornici na FIFA Svjetskom prvenstvu, noseći ponosni duh i veliku strast. Vaše putovanje nadahnulo je milijune, od izvanrednog debija 1998., preko povijesnog finala 2018., do osvajanja trećeg mjesta u Kataru 2022. Sada, imate još jednu šansu da stvorite nezaboravne trenutke i prezentirate svoj talent cijelom svijetu - rekao je Infantino.