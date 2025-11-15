Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ČESTITAO INFANTINO

Fifa objavila video čim se Hrvatska plasirala na SP, neki su bili jako ljuti: 'Ovo je nepotrebno'

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Stjepan Meleš
15.11.2025.
u 08:41

Radi se naravno o navijačima Brazila koji se još uvijek nisu pomirili s porazom iz Katara, imali su ogromna očekivanja od turnira, sanjali su plasman u finale, ali vatreni su im uništili snove

Hrvatska pobjedom nad Farskim Otocima slavi sedmi odlazak na svjetska prvenstva u svojoj povijesti. Dalićeva Hrvatska treći put u nizu odlazi na veliku scenu nakon dva veličanstvena uspjeha. Vodio je sadašnji izbornik Hrvatsku do srebra u Rusiji 2018. godine, kada je izgubljena finalna utakmica od Francuske, dok je četiri godine kasnije, na prvenstvu kojeg je organizirao Katar, Hrvatska osvojila broncu nakon pobjede protiv Maroka u ogledu za treće mjesto.

Računajući svjetska i europska prvenstva iduće godine Hrvatska će igrati 14. put na nekom od velikih natjecanja. Čim su Vatreni osigurali plasman na svjetsku smotru, Fifa je objavila nezaboravni video na službenom X profilu iz četvrtfinalne utakmice SP-a 2022. Hrvatska - Brazil koja je odlučena boljim izvođenjem jedanaesteraca, a neki nisu baš bili oduševljeni time.

Radi se naravno o navijačima Brazila koji se još uvijek nisu pomirili s porazom iz Katara, imali su ogromna očekivanja od turnira, sanjali su plasman u finale, ali vatreni su im uništili snove: 'Ovo je nepotrebno', poručio je jedan navijač u komentarima. 

- Vatreni - rekao je predsjednik Fife Gianni Infantino svoj govor na hrvatskom jeziku u kojem je čestitao hrvatskoj reprezentaciji na još jednom velikom uspjehu, a onda je obraćanje nastavio na engleskom:

- Čestitke, Hrvatska će ponovno zasjati na svjetskoj pozornici na FIFA Svjetskom prvenstvu, noseći ponosni duh i veliku strast. Vaše putovanje nadahnulo je milijune, od izvanrednog debija 1998., preko povijesnog finala 2018., do osvajanja trećeg mjesta u Kataru 2022. Sada, imate još jednu šansu da stvorite nezaboravne trenutke i prezentirate svoj talent cijelom svijetu - rekao je Infantino.

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara!
Ključne riječi
svjetsko prvenstvo Brazil FIFA hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja