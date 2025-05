'Evo zašto svima više odgovara da Dinamo bude prvak. Međutim, to baš nije u duhu sporta i rezultata'

Jedan bod razlike, 180 preostalih minuta nogometa. Jedna od najnapetijih sezona u povijesti HNL-a bliži se krešendu: s jedne strane Rijeka sa 62 boda, a s druge strane branitelj naslova Dinamo sa 61 bodom. Ispred Rijeke su gostovanje na Poljudu kod Hajduka i domaći okršaj sa Slaven Belupom, a ispred Dinama dva okršaja u Maksimiru, prvo "gostujući" protiv Lokomotive pa domaći protiv Varaždina.

Split je 1999. bio uz nas

Tko je više pokazao, a tko ima veće šanse za naslov, razgovarali smo s po jednim bivšim igračem Rijeke i Dinama. Prvi razgovor bio je s Igorom Budanom, bivšim hrvatskim reprezentativnim napadačem koji je za Rijeku igrao potkraj devedesetih godina.

– Ne znam gdje je interesantnije prvenstvo, u Italiji ili ovdje. Nešto nevjerojatno, baš odlično – započeo je 45-godišnji Budan, pa nastavio:

– I Rijeka, i Dinamo, i Hajduk su tu negdje blizu tijekom cijele sezone, ali Rijeka je pokazala najbolji kontinuitet. Kad je Dinamo zaostajao veći broj bodova, dosta je ljudi bilo negativno prema Dinamu, no Dinamo uvijek ima šanse biti prvak, kao i svake godine. Kao Riječanin bih, gledajući sa strane navijača, volio da klub s manjim budžetom i klub koji najviše poštujem osvoji naslov. Sjećam se pobjede 3:1 nad Hajdukom kad smo se s Rijekom borili za naslov prvaka 1999. godine, tada je cijeli Split bio uz nas. Nadam se da će Rijeka i ovaj put biti moćnija i bolja u Splitu, kao što je bila bolja od Hajduka cijele ove sezone u međusobnim utakmicama.

Kako opisati sezonu i igre pretendenata za naslov, Rijeke i Dinama?

– Igra Dinama nije prepoznatljiva, mislim da oni više idu na nekakvu individualnu kvalitetu. Ove su sezone imali puno nepotrebnih promjena, a najveća greška im je bila otkaz Sergeju Jakiroviću. S druge strane, Rijeka ima stil, s Đalovićem je pokazala da su tip talijanske momčadi. U momčadi je kao desetka iskočio Fruk, ali oni su najviše pokazali stabilnost u obrani, strašno dobru fizičku pripremu i jako dobar mentalitet. Dosta me podsjećaju na ekipe Antonija Contea: ne pokazuju neku bajnu igru, ali pokazuju organizaciju, kontinuitet i profesionalizam. Najčešće pobjeđuju s jednim golom razlike i opreznom igrom u obrani.

Tko po vama ima prednost u fotofinišu sezone?

– Dinamu odgovara to što je Rijeka igrala tijekom tjedna u kupu, a i to što Rijeka ima težeg protivnika. Znamo da je Lokomotiva uvijek nekako bila naklonjena Dinamu i u suradnji s Dinamom, a ovisno o utakmici Šibenika (intervju je napravljen prije utakmice Istra – Šibenik, nap. a.), mogla bi već osigurati ostanak, što bi automatski odredilo i rezultat utakmice između Lokomotive i Dinama. Žao mi je što se zadnja dva prvenstvena kola ne igraju u isto vrijeme. Ne bih dao prednost televizijskim pravima i zahtjevima, nego sportu i pravednosti. To mi malo smeta jer vani se takve utakmice u završnici igraju u isto vrijeme. Znamo da svima više odgovara financijski da je Dinamo prvi, ali to nije baš u duhu sporta i rezultata – poentirao je bez dlake na jeziku Budan, ali i zaključio:

– Imamo ispred sebe 180 minuta, a Rijeka je pokazala da može. Tehnički gledano, ipak moram prednost dati Rijeci zbog tog jednog boda više. Međutim, ako pratimo neku logiku i u priču uključimo kvalitetu Dinama, težinu preostalih utakmica i k tome još dodamo tu dodatnu potrošnju Rijeke u Kupu, onda bih rekao da su šanse 50-50. Želio bih da suci budu na razini, da se pokaže profesionalnost i da pobijedi onaj tko je bolji, da sve bude u duhu sporta i bez repova. Na kraju krajeva, to igrači i klubovi zaslužuju.

Naš drugi sugovornik bio je bivši igrač Dinama (od 1985. do 1991.), 62-godišnji nogometni stručnjak Dražen Besek, a razgovor smo počeli o prednostima i manama Rijeke i Dinama ove sezone.

– U Rijeci je velik plus to što su pronašli unutarnje rezerve za igrače koje su prodali, posebice na zimu. Treba pohvaliti i trenera Đalovića, koji je u tim trenucima uspio mobilizirati ekipu, koja nije izgubila duh, želju i vjeru. Do same završnice imala je prepoznatljivost, a jedini minus joj je to što je malo popustila u završnici. No mora se odati priznanje agresivnosti i igri na rezultat. S druge strane, Dinamo je Rijeci sve to dozvolio jer igra Dinamovih igrača nije bila na razini njihove kvalitete. U zadnjim se tjednima Dinamo konsolidirao, no to se isključivo dogodilo zbog dubine i kvalitete kadra. Dinamo je u organizacijskom smislu i rukovodećim strukturama ove sezone napravio puno velikih grešaka, urušila se hijerarhija u klubu, i to se jednostavno odrazilo na teren – ističe Besek.

Rijeka drži sve konce

Kladionice kažu da Rijeka i Dinamo u ovom trenutku imaju jednake šanse za osvajanje naslova, kakve su šanse po vašemu mišljenju? Dajete li nekome prednost?

– Naravno, htio bih da Dinamo bude prvak jer sam dinamovac, ali Rijeka ima sve u svojim rukama. Ako Rijeka bude prava, neće to ispustiti. Rekao bih da se Dinamo najmanje pita jer se od njega očekuju pobjede u obje utakmice, a još mu ni to nije dovoljno. Teško je u postocima reći kakav je omjer, no ipak Rijeka drži sve konce prvenstva – zaključio je Dražen Besek.